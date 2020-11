MotoGP : Zarco va aborder la qualif en ciblant 1e ligne puis podium !

Nous n’en attendions pas moins ! Car après son excellente première journée, au Grand-Prix de Valencia de MotoGP, Johann Zarco est apparu comme l’un des pilotes capable de se battre devant, en qualifications en particulier. Mais outre cet exercice, le tricolore vise toujours ce second podium dont il rêve tant cette année.

Johann Zarco ambitieux jusqu’au bout…du guidon !

Après un premier podium en République Tchèque, Johann Zarco court depuis un moment derrière une deuxième réalisation, avec l‘équipe Avintia cette saison. Se pourrait-il que cela se produise dimanche prochain ? Difficile à dire. Néanmoins, c’est l’objectif du Français, dont les runs en conditions de course semblaient justifier de telles ambitions, vendredi dernier.

Mais l’intéressé le sait, pour atteindre cette cible, il devra se qualifier devant, cet après-midi. C’est pourquoi Johann vise la première ligne, chose qui parait accessible, au regard de sa prestation en libres 1 et 2, il y a quelques heures à peine.

« Je pense au podium parce que le rythme était bon en course. Il ne manque pas grand-chose pour que ce soit très bon. J’ai perdu trop de temps dans les dix derniers tours à la dernière course. J’espère que je vais trouver ces meilleures sensations sur la machine. Je peux être performant. Si je trouve le rythme, je peux avoir une bonne course. C’est vraiment l’objectif. Il faut à tout prix aller en Q2 si je veux de bonnes qualifications. Je suis parti quatrième à la dernière course et c’était bien. Si je peux rester sur ces deux premières lignes, ce sera bien. Je vais pousser pour progresser sur la Ducati et être en première ligne. C’est la meilleure chose à espérer pour le moment. On verra demain. Après cette journée, je pense que c’est possible. »

Rendez-vous à 14H48, cet après-midi, pour suivre les qualifications de ce GP de Valencia de MotoGP.