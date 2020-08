MotoGP : Zarco victime d’un énorme crash avec Morbidelli, Red Flag !

Le Grand-Prix de MotoGP d’Autriche est interrompu. Car après plusieurs tours de course, un accrochage particulièrement impressionnant a impliqué Johann Zarco et Franco Morbidelli. En effet, après le dépassement du tricolore, alors 8ème, la roue avant de l’Italien a touché la roue arrière du tricolore. S’en est suivi deux chutes et plusieurs embardées des pilotes et de leurs machines. Reste à définir si les deux hommes pourront repartir avec leurs machines respectives, au moment du restart. A noter, mauvaise pioche pour les tricolores, que Quartararo est dernier après une période au ralenti et une sortie.

Màj : Johann Zarco et Fabio Quartararo ne reprendront pas le départ.