MotoGP : Zarco vise encore le titre, mais avec Ducati

C’est à l’occasion d’un entretien accordé à nos confrères de La Gazzetta dello Sport que Johann Zarco s’est exprimé tout récemment. C’est à dire, après la signature de son contrat avec Avintia Racing et surtout, Ducati Motor. Car c’est un fait, le tricolore est maintenant lié intimement au constructeur italien.

Zarco : d’avantage « un homme », après l’expérience KTM

Après que son avenir ait été lié à celui de Yamaha puis, de KTM (et après une parenthèse Honda), Johann Zarco mise désormais sur Ducati. Sachant que son avenir avec l’Italien ne dépendra pas que de sa volonté ou de ses performances. En effet, il faudra observer avec attention les mouvements lorsque la prochaine campagne de transferts sera lancée.

Toujours est-il qu’avec Avintia, le tricolore devrait disposer d’une machine susceptible de le rapprocher des podiums sur certains circuits. En particulier lorsque les lignes droites se feront longues. Mais Johann voit plus loin que cela, en affirmant qu’il reste concentré sur son but initial à savoir, devenir champion du monde de MotoGP.

« Cela a été une grande expérience, dans le cadre de la poursuite de ce qui reste mon objectif, devenir Champion du monde. Cette année, l’avancée vers ce but a connu un coup de frein, mais il y a maintenant l’opportunité Ducati. J’étais un pilote rapide et je suis convaincu que j’étais bon aussi pour gagner en MotoGP. Cela a été une année difficile, il s’est passé beaucoup de choses, à commencer par la séparation avec mon manager. L’expérience de la KTM, si elle ne m’a pas fait devenir plus rapide, a plus fait de moi un homme ».

Une bonne nouvelle, notamment pour les supporters tricolores, qui conserveront deux belles chances de podiums l’an prochain et au-delà, avec Johann Zarco et Fabio Quartararo. Concernant le premier, son avenir à moyen terme devrait se jouer dans les premiers mois de l’année 2020. Car le guidon de Danilo Petrucci pourrait être convoité par d’autres pilotes de gros calibre, à commencer par Maverick Vinalès…