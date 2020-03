MotoGP : Zarco vise le Top 10 au GP des Amériques 2020

C’est donc le Grand-Prix des Amériques 2020 qui fera office de manche d’ouverture du championnat du monde de MotoGP, cette année. Enfin, jusqu’à nouvel ordre, un développement hypothétique du COVID-19 sur ce continent étant susceptible de modifier les plans des dirigeants.Sachant que plusieurs cas ont déjà été relevés en Amériques du Nord. Toujours est-il que Johann Zarco a été interviewé au sujet de cette course d’Austin, propos relayés par nos confrères de RMC Sport.

Johann Zarco : la Ducati « a la capacité d’aller sur le podium«

Et parmi les sujets attractifs dans cette interview, le tricolore a évoqué ses objectifs pour ce premier Grand-Prix de la saison. Si sa moto est en mesure de jouer le podium, selon lui, son objectif sera plus modeste à savoir, un top dix. Ce qui laisse de la place pour un gros résultat, si son adaptation en course se révélait plus rapide que prévu : « Austin est une piste difficile, physiquement notamment. Mais l’objectif sera de finir dans les dix premiers. La moto, je pense, a la capacité d’aller sur le podium. A moi de prendre le rythme des meilleurs pilotes. J’avais de bonnes sensations pendant les essais. Je souhaite faire mieux que les autres. Tout le monde s’arrête en plein élan avec cette préparation perturbée, et moi, je suis plus habitué qu’eux à cela. En espérant que cela me servira« , a déclaré le pilote Ducati-Avintia.

Mais évidemment, le fait que les deux premières courses aient été annulées (voire, reportée, concernant la Thaïlande) vont chambouler la préparation de l’ensemble des pilotes de MotoGP. Surtout, les équipes feront le déplacement à Austin sans repaires sur cette piste. Les tests ayant eu lieu au Qatar…Chose qui devrait rendre cette première épreuve plus incertaine qu’ à l’accoutumé…