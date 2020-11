MotoGP : Zarco vivement critiqué (à nouveau) par Aleix Espargaro

Cela faisait longtemps…Mais probablement qu’Aleix Espargaro attendait juste la bonne occasion, pour s’en prendre à nouveau à Johann Zarco. En effet, le pilote Aprilia a eu des mots très durs envers le tricolore, après l’incident survenu juste avant les qualifications, samedi 21 novembre dernier.

Aleix Espargaro fulmine contre Johann Zarco

Samedi dernier, dans la cadre des essais libres 4 du Grand-Prix du Portugal de MotoGP, Johann Zarco était victime de la rupture de son moteur Ducati. Mais au lieu de laisser sa machines sur le bord de la piste, l’intéressé a traversé la piste, alors que ma moto fumait et déversait de l’huile. Chose interdite par le règlement mais qui n’a pas été sanctionnée par la Direction de course. Alors évidemment, Aleix Espargaro a saisi l’occasion pour s’en prendre, une fois de plus, à son camarade de jeu.

« Encore un beau travail de direction de course, qui ne pénalise pas un pilote qui traverse la piste avec le moteur de sa moto cassé et perdant de l’huile« , a déclaré celui que l’on surnomme le « suceur de roues ». « Lorsque la moto souffle de la fumée, vous ne savez pas d’où elle vient. Le problème est que Zarco n’apprend jamais. Aujourd’hui, il a frappé deux pilotes devant moi [??], c’est incroyable. Je n’ai rien contre, mais si vous voyez de la fumée sortir de la moto, vous ne pouvez pas traverser la piste dans un virage en quatrième vitesse, où les gens sont à plein régime à près de 200 kilomètres à l’heure. »

Et le pilote Aprilia n’a pas hésité à poster un tweet, pour se plaindre de la non-action de la Direction de course, à l’encontre de celui qu’il semble détester plus que tout, pour des raisons qui lui appartiennent. Ceci étant dit, il est vrai qu’une telle action aurait mérité une sanction, même symbolique, pour remettre Johann sur le droit chemin. Sachant que dans le feu de l’action, il n’est pas toujours évident de prendre la bonne décision, en gardant le règlement en tête.

