Nani Roma avec le Bahrain Raid Xtreme au Dakar !

Le projet de Prodrive au Dakar reste toujours un peu flou mais se concrétise de plus en plus. Ainsi, le Bahrain Raid Xtreme vient d’annoncer son premier pilote : Nani Roma (ex-Mini).

Nani Roma rebondit chez Prodrive/ Bahrain Raid Xtrem

Après avoir quitté Mini, le vainqueur du Dakar 2014 a tenté le pari Borgwaard. Mais ce défi a été un vrai calvaire lors de la dernière édition du mythique rallye-raid. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir Nani Roma rejoindre le projet commun du Bahrain et de Prodrive.

Pour rappel, ces derniers conçoivent un Buggy 4 roues motrices ayant pour but de jouer la victoire sur le Dakar. Aucune marque ne semble affiliée à ce projet mais celui-ci se concrétise de jour en jour. Le recrutement de Nani Roma prouve une certaine volonté de jouer les avant-postes. C’est d’ailleurs ce qu’explique le pilote dans le communiqué de presse :

« L’ambition de tous ceux impliqués dans BRX est extrêmement excitante et j’ai hâte de faire partie de ce challenge d’équipe. Il y a une énorme quantité d’expérience dans tant de domaines chez BRX, et pouvoir mener ce challenge vers le succès dans le Dakar est une opportunité dont je devais faire partie. La combinaison de Mumtalakat dans le soutien du sport automobile et de l’expertise de David Richards et de Prodrive pour construire des voitures performantes envoient un grand nombre de signes positifs et rebat les cartes au sein du Dakar. »

David Richards, patron de Prodrive, ajoute : «Nani est l’un des pilotes les plus expérimentés du Dakar, ayant participé au rallye à 24 reprises, avec des victoires à la fois en moto et en voiture. Il a déjà travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de Prodrive pour fournir deprécieuses informations et au cours des prochains mois, il effectuera des milliers de kilomètres de tests en Europe et au Moyen-Orient.»

Rendez-vous en janvier pour découvrir ce mystérieux Buggy Prodrive dans le désert d’Arabie Saoudite ! A noter que le deuxième pilote devrait être annoncé en octobre, en même temps que la présentation officiel du véhicule. Certaines sources parlent d’une « grosse surprise » ! On a hâte de voir.