NASCAR : la pole position pour Brad Keselowski !

Mais que c’est bon ! Voilà bien longtemps, sur Le Mag Sport Auto, que nous n’avions pas annoncé la pole position d’un pilote ! Alors, pour l’occasion, nous allons parler un peu du championnat NASCAR. Il est vrai, une série dont nous ne nous occupons que très peu habituellement, du fait d’une audience très discrète…

Toujours est-il que la NASCAR reprend du service ce week-end et que nous connaissons le pilote qui mènera la meute, sur la grille de départ. En effet, c’est Brad Keselowski, pour le compte du Team Penske, qui s’est montré le plus véloce lors de cette rentrée des classes, sur le circuit de Darlington. Il sera suivi en première ligne de Alex Bowman, qui oeuvre pour sa part eu sein du Hendrick Motorsports.

NASCAR Cup Series drivers are sharing #TheRealHeroes they’ll be honoring this Sunday at @TooToughToTame tonight on their social channels.

Who are the heroes you’re honoring? pic.twitter.com/qSz78OF6tz

— NASCAR (@NASCAR) May 14, 2020