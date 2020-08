Need for Speed, vers un remastered de Hot Pursuit ?

En juin dernier, Need For Speed a fait l’objet d’un mini-teaser lors de la conférence Electronic Arts en ligne. L’occasion d’annoncer que Criterion Games (Burnout, Need For Speed Most Wanted 2012) revient s’occuper de la licence et qu’un jeu next gen est en cours de développement. Pas de NFS cette année ? Peut-être pas. En effet, un remastered du Hot Poursuit sorti en 2010.

Need For Speed Hot Pursuit de retour en Remastered ?

Alors que les fans de la licence demandent un nouvel Underground ou un remastered/remake d’Underground 1 ou 2 ou même de Most Wanted (celui sorti en 2005), EA ne semble pas avoir envie de satisfaire ces demandes. Ainsi, alors que l’on s’attendait à une année sans Need For Speed voici qu’Amazon UK liste un remastered de Hot Pursuit pour le 13 novembre prochain.

Ne rêvons pas trop, il ne s’agit pas d’un Remastered de l’opus sorti en 1998 (Need For Speed 3 : Poursuite Infernale) mais du jeu sorti en 2010. L’opus développé par Criterion est considéré comme l’un des meilleurs sortis sur la dernière décennie. Amazon UK annonce que ce « Remastered » devrait sortir le 13 novembre. Seules la Xbox One et la Nintendo Switch sont mentionnées mais on peut aisément imaginer que le jeu sortira également sur PS4. Après Burnout Paradise, voici qu’EA est en passe de relancer un nouveau jeu de Criterion par le biais de la case « Remastered ».