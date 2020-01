Nicholas Latifi avec un numéro de champion

Débutant en Formule 1, Nicholas Latifi a dû choisir un numéro permanent. Le Canadien a tranché en prenant le numéro six, autrefois porté par Nico Rosberg.

Nouveau venu en Formule 1 chez Williams pour la saison à venir, Nicholas Latifi a du faire face à son premier choix en tant que pilote… celui de choisir son numéro de course. Et le Canadien n’a pas hésité bien longtemps, tranchant en faveur du numéro 6.

Jusqu’à maintenant, Nicholas Latifi avait effectué tous ses essais en portant le #40. Un numéro temporaire, donc, alors qu’il utilisait déjà le 6 en GP2 et en Formule 2. Il justifie en tout cas ce choix en abordant sa propre origine canadienne, lui qui vient plus précisément de Toronto. Ce qu’il a détaillé dans une vidéo postée par l’équipe Williams sur Twitter:

Un numéro 6 qui est loin d’être inconnu en Formule 1, puisque Nico Rosberg l’arborait notamment lors de son sacre en 2016. De même du côté de Williams, Keke Rosberg l’ayant porté en 1982. Tout comme Nelson Piquet, en 1987, David Coulthard en 1995 ou encore Juan-Pablo Montoya en 2001.

Rappelons qu’Esteban Ocon, de retour en Formule 1, reprendra pour sa part le numéro 31. Depuis 2014, les pilotes sont libres de choisir le chiffre qu’ils veulent entre 2 et 99. Le numéro 1 revenant, bien sûr, au champion en titre, s’il le souhaite. Seul le #17 n’est plus utilisable, en hommage à Jules Bianchi. Tout comme le #19 en Formule 2.

La saison 2020 de Formule 1 se lancera le week-end du 15 mars prochain à Melbourne en Australie. A voir si Nicholas Latifi écrira un nouveau chapitre glorieux de l’histoire du numéro 6, en Formule 1 et chez Williams.

Williams cars are no stranger to the number 6⃣

Can you name the four drivers pictured? 🤔

𝑃.𝑠. 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑇𝐻𝐴𝑇 𝑁𝑖𝑐𝑜 𝑅𝑜𝑠𝑏𝑒𝑟𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 𝑎𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟 pic.twitter.com/7pA18PV5vP

— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) January 21, 2020