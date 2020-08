Une police d’assurance auto peut être annulée par la compagnie d’assurance pour plusieurs raisons. Il peut s’agir d’un retard de paiement ou d’un grand nombre d’accidents déclaré ou d’infractions trop fréquentes sur les routes. Lorsque l’assuré reçoit un avis de résiliation de la part de son assureur, il doit savoir comment agir afin de trouver une nouvelle assurance auto. Dans ce genre de situation, il est possible de suivre certains conseils pour obtenir une police d’assurance rapidement après une résiliation.

Comment trouver une nouvelle assurance auto après résiliation ?

Quand une compagnie d’assurance résilie le contrat d’un client, ce dernier a le droit de faire des recherches auprès d’autres assureurs, afin de trouver une nouvelle assurance auto. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un marché concurrentiel, les offres sont multiples et il est toujours possible d’obtenir une couverture adéquate. Cependant, avant de s’engager auprès d’une nouvelle compagnie d’assurance, il est important d’étudier les conditions de chaque assureur, afin de s’assurer d’être accepté.

Le moyen le plus rapide pour y parvenir consiste à faire une demande de devis et des comparaisons en ligne sur lesfurets . Il suffit de remplir les champs d’un formulaire avec les informations demandées (données personnelles, informations sur la voiture, la couverture nécessaire, etc.), afin d’obtenir des résultats pertinents en quelques minutes. La comparaison permet de mieux comprendre les tarifs et les options incluses dans les couvertures.

Obtenir des devis d’assurance automobile est un processus simple et précis. Il faut toutefois réfléchir à deux fois avant de souscrire une nouvelle assurance auto, surtout lorsqu’il s’agit d’une résiliation. Le seul bémol est lié au profil résilié de l’assuré, qui peut constituer un frein à la validation de son dossier, puisque certaines compagnies rejettent systématiquement les demandes d’un tel profil.

Privilégier les assureurs spécialisés en assurance auto pour conducteur résilié

Lorsqu’un assureur annule le contrat d’un client, son nom sera inscrit dans les fichiers de l’AGIRA (association pour la gestion des informations sur le risque en assurance), avec un impact évident sur l’image du conducteur résilié auprès des autres compagnies d’assurance. Au moment où il parviendra à trouver une nouvelle assurance auto, le nouvel assureur pourra accéder au fichier et le considérer comme conducteur à risque.

Toutefois, certains assureurs proposent des solutions adéquates à ce genre de client, quelle que soit la raison de la résiliation. Il s’agit en général des compagnies d’assurance spécialisées dans les assurances auto pour conducteurs résiliés. Les assureurs qui proposent des assurances pour conducteur résilié se chargent de la protection de ce dernier, en lui offrant une couverture adéquate avec des garanties spécifiques.

Il s’agit de la solution la plus avantageuse, puisque ces compagnies d’assurance proposent différentes formules de couverture, permettant à l’assuré malus de trouver une nouvelle assurance auto qui lui convient. Néanmoins, il faut faire attention au tarif. Bien qu’il s’agisse de la meilleure solution, le prix d’une simple couverture basique est également plus élevé.

Contacter le BCT (Bureau central de tarification)

Il s’agit d’une autorité indépendante qui peut obliger une compagnie d’assurance à accorder une police aux conducteurs à risque. Faire appel au bureau central de tarification est la solution idéale si l’assuré ne veut pas payer plus cher pour trouver une nouvelle assurance auto. C’est aussi une solution si l’assuré ne souhaite pas se contenter d’une couverture basique au tiers. Elle n’est donc pas recommandée pour les assurés qui disposent d’une voiture neuve et qui préfèrent souvent opter pour une assurance auto tous risques.

Avant de faire appel au Bureau central de tarification (BCT), le conducteur résilié doit avoir fait l’objet d’un refus de la part d’une compagnie d’assurance. Le conducteur doit également suivre une certaine procédure. D’abord, il faut faire une demande de devis auprès de 3 compagnies d’assurance et les communiquer au BCT, qui se charge ensuite de choisir l’offre la plus intéressante et d’imposer la demande du conducteur résilié à l’assureur.