Officiel : Alpine arrive en Formule 1, en lieu en place de Renault !

La rumeur était tellement forte que, finalement, peu de monde sera surpris de cette officialisation. En effet, Alpine va arriver en Formule 1 dès la saison prochaine. Et c’est logiquement par le biais de l’actuelle écurie Renault F1 que cette entrée se fera. Le losange va donc laisser sa place à la marque sportive et de prestige du Groupe.

Alpine en F1, Renault sur les pontons

Néanmoins, le nom de Renault restera en Formule 1 puisqu’il sera affiché sur les Alpine. C’est un gros changement car Renault est là depuis 43 ans. Le nom restera sur la voiture mais comme motoriste, donc il sera visible. Nous utiliserons la F1 comme plateforme pour vendre une marque que nous voulons développer dans le groupe. Même si Renault est une marque magnifique, Alpine s’intègre encore mieux au monde de la F1. » Luca de Meo

« Ce changement intervient à un moment clé de la trajectoire de l’équipe et du sport. Alpine apporte un nouveau sens, de nouvelles valeurs et couleurs au paddock avec l’esprit de compétition d’autres mondes et l’agilité créative française. Ce seront des atouts dans la préparation des échéances 2022. Le nouveau cadre réglementaire et financier établira les conditions d’un sport automobile plus juste dans sa redistribution des revenus; plus simple et progressif dans sa gouvernance. La mise en place du « plafond budgétaire » mettra fin à la course aux dépenses et permettra aux équipes signataires de se mesurer à leur valeur sportive. Alpine a sa place en Formule 1 et peut se battre pour la victoire. » Cyril Abiteboul