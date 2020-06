OFFICIEL : annulation des G.P de F1 du Japon, de Singapour et de Baku

Trois autres Grand-Prix de Formule 1 viennent donc d’être annulés, après la France, la Malaisie ou encore, Monaco. Cette-fois, ce sont les Grand-Prix du Japon, de Singapour et d’Azerbaïdjan qui passent à la trappe. Une annonce officielle publiée voilà quelques minutes sur le site officiel de la F1.

Formule 1 : les circuits en ville posent problème

« En raison des défis continus présentés par le COVID-19, nous et nos promoteurs en Azerbaïdjan, à Singapour et au Japon avons pris la décision d’annuler leurs courses pour la saison 2020. Ces décisions ont été prises en raison des différents défis auxquels nos promoteurs sont confrontés dans ces pays. À Singapour et en Azerbaïdjan, les longs délais requis pour construire des circuits de rue ont rendu impossible l’accueil des événements pendant une période d’incertitude et au Japon, les restrictions de voyage en cours ont également conduit à la décision de ne pas poursuivre la course« .

« Dans le même temps, nous avons fait des progrès significatifs avec les promoteurs existants et nouveaux sur le calendrier révisé et avons été particulièrement encouragés par l’intérêt qui a été montré par de nouveaux sites pour accueillir une course de Formule 1 pendant la saison 2020. Nous sommes conscients qu’il s’agit toujours d’une période d’incertitude et de complexité dans le monde entier et continuerons de veiller à ce que nous procédions à la saison 2020 de manière prudente et flexible. Nous avons mis en place des plans de sécurité détaillés et robustes pour nous assurer de commencer notre saison dans le manière la plus sûre possible. »