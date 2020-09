OFFICIEL : Domenicali est le nouveau Directeur de la Formule 1

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours, c’est maintenant officiel ! Stefano Domenicali, ex-Team Principal de la Scuderia Ferrari en Formule 1, est désormais Président et CEO de la Formule 1 ! Liberty Media vient d’annoncer cette arrivée. En conséquence, Chase Carey devient Président non-exécutif.

Liberty Media have confirmed that Stefano Domenicali will take up the role of President and CEO of Formula 1 in January 2021

Chase Carey will move to the role of non-executive Chairman#F1 pic.twitter.com/DgRJrLG05t

