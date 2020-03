OFFICIEL : la FIA annonce la suspension du championnat de Formule E

Avec cette propagation du virus bien connus de toutes et tous, il ne se passe pas une heure sans qu’une nouvelle d’annulation, de report ou de suspension ne tombe. Objet de cet article, la Formule E. Ainsi, les organisateurs du championnat 100% électrique et la Fédération Internationale de l’Automobile viennent d’annoncer la suspension de l’événement pendant une durée minimum de deux mois. Parmi les ePrix concernés figure celui de Paris. Mais aussi les manches de Séoul et de Jakarta, en plus de l’épreuve italienne. Ces courses seront elles réorganisées plus tard dans la saison ? Aucune information à ce sujet, pour le moment. Voici le communiqué publié à l’instant.

Formule E : prochain rendez-vous à Berlin…en Juin !

La décision, prise en coordination avec les autorités locales compétentes, de geler temporairement les courses organisées dans les villes à forte densité de population, a été considérée comme la mesure la plus responsable, en raison de la propagation continue du coronavirus et de la pandémie officiellement déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le bien-être du personnel, des spectateurs et de l’ensemble de l’effectif du championnat étant la priorité numéro un, les mesures de précaution mises en place ne permettront pas le déroulement des courses pendant un laps de temps défini. La série met en place un système de drapeau, traditionnellement utilisé dans le sport automobile, pour déterminer les différentes phases et échéances permettant aux courses d’être réorganisées ou de voir leur statut inchangé. Le rouge ne représentant aucune course, le jaune gardant l’opportunité ouverte et le vert continuant comme prévu. Les mois marqués comme drapeaux rouges sont mars et avril, mai étant actuellement classé en drapeau jaune, juin et juillet sont en drapeau vert, si la situation s’améliore et se stabilise. En raison de la suspension, il ne sera plus possible de maintenir les courses aux dates initialement prévues à Paris et à Séoul, ni à Jakarta comme annoncé précédemment. Travaillant en collaboration avec la FIA et les autorités locales dans chaque ville hôte, la Formule E surveillera de près la situation et évaluera les options pour organiser et reprogrammer les courses après la suspension temporaire.