Officiel : la Formule 1 signe un accord avec Rio, pour le GP du Brésil

Verrons-nous à nouveau le Grand-Prix du Brésil de Formule 1 à Sao Paulo, sur le célèbre circuit d’Interlagos ? Rien n’est moins sûr. En effet, Liberty Media vient de confirmer avoir trouvé un accord avec les autorités compétentes de la ville de Rio, dans l’optique de l’organisation du Grand-Prix du Brésil. A partir de quand ? Là est toute la question…

A priori, le GP du Brésil à Rio pourrait avoir lieu dès l’année prochaine. Si l’on en croit cette lettre de Liberty Media, adressée au Gouverneur Claudio Castro : « Je vous écris pour vous tenir informé que nous avons maintenant conclu un accord avec Rio Motorsports LLC pour accueillir, diriger et promouvoir les courses de Formule 1 à Rio de Janeiro […]. « Ces accords peuvent être mis en œuvre et annoncés par la Formule 1 dès que toutes les licences nécessaires auront été accordées par les autorités responsables, INEA / CECA, au Brésil / Rio de Janeiro« . Chose qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps…

Si l’arrivée d’un nouveau circuit, en Formule 1, est toujours une bonne nouvelle, la disparition d’une épreuve aussi légendaire (notamment grâce à Ayrton Senna) du calendrier reste une déception pour de nombreux fans. Mais de nos jours, particulièrement après l’apparition du virus COVID-19, l’aspect économique a encore évolué. Laissant certains circuits sur le carreau…

Schade um Interlagos. Erinnere mich noch gut an Ende 80er, Anfang 90er, als das Foto von Interlagos zum Saisonauftakt in der TV-Zeitung das Ende des rennfreien Winters bedeutet und riesige Vorfreude in mir ausgelöst hat … #F12021 #F1 #Formel1 #BrazilianGP pic.twitter.com/UElaZgrGKm

