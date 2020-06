OFFICIEL : la MotoGP reprend en Juillet, à Jerez. Découvrez le calendrier

ENFIN ! Après la Formule 1 ou encore, l’Indycar, c’est au tour du championnat du monde de MotoGP de reprendre du service. Et c’est donc en Espagne que les hostilités seront lancées, sur le circuit de Jerez. Pour l’heure, 13 dates sont posées sur ce nouveau calendrier, incluant le Grand-Prix de France 2020.

La MotoGP reprend avec de nombreuses dates « doubles »

C’est avec une triple dose de Jerez que la MotoGP va reprendre ses droits. En effet, avant le Grand-Prix d’Espagne à proprement parler, une séance de tests sera organisée sur ce même circuit. Puis, le week-end suivant, c’est le Grand-Prix d’Andalousie qui sera organisé, sur cette même piste. D’ailleurs, pour constituer son calendrier de 13 dates, la Dorna a largement exploité l’idée du double Grand-Prix. Car comme Jerez, le Red Bull Ring, Misano, Aragon et Valence ont bénéficié d’un aménagement similaire.

Par contre, concernant le Grand-Prix de France, malheureusement, une seule course a été programmée. Pour le reste, notons aussi que quatre dates restent en suspens à savoir, celles des Grand-Prix des Amériques, d’Argentine, de Thaïlande et de Malaisie. Enfin, comme annoncé il y a quelques jours, le Grand-Prix d’Italie a bel et bien été annulé. Voici l’intégralité de ce nouveau calendrier, qui est donc officiel.