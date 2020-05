OFFICIEL : la saison 2020 débutera début juin pour l’Indycar

Après la NASCAR c’est donc l’Indycar qui confirme son plan de reprise. Et une nouvelle fois, les américains sont plus téméraires (qui a dit suicidaires ?) que les européens. Car le championnat Indycar, catégorie reine de la monoplace chez l’Oncle Sam, reprendra ses droits dès le mois de juin prochain. Avec des courses à huis clos, bien entendu.

L’Indycar à huis clos mais de retour !

C’est donc officiel, Simon Pagenaud pourra retrouver sa monoplace d’Indycar le 6 juin prochain. Car ce jour-là, la série américaine vivra le coup d’envoi de sa saison 2020, sur le Texas Motor Speedway de Fort Worth.

« Nous sommes ravis et prêts à ouvrir la saison IndyCar au Texas Motor Speedway« , a déclaré Jay Frye, président d’IndyCar. « Nous avons une relation étroite avec [le chef de la route] Eddie Gossage, toute l’équipe du Texas Motor Speedway et les autorités sanitaires. nous avons travaillé ensemble pour créer un plan qui serait sûr pour nos participants. En même temps, nous attendons avec impatience notre retour passionnant sur la piste de course pour nos pilotes, équipes et spectateurs du monde entier. »

C’est dans la nuit du 6 au 7 juin, à 2H45, heure Française, que la course sera retransmise. Et malgré cette heure tardive, nous sommes certains que parmi nos lecteurs, nombre d’entre-eux seront devant leur poste !

source