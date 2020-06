Officiel : la saison de Formule 1 débutera le 5 juillet prochain

C’est désormais officiel, le championnat du monde de Formule 1 2020 débutera bien le 5 juillet prochain, sur le circuit de Spielberg. C’est donc avec le Grand-Prix d’Autriche que démarrera cette campagne, suivi d’une seconde manche (nommée GP de Styrie) sur la même piste, le 12 juillet prochain.

Formule 1: deux courses à Spielberg pour commencer

Après une attente attendue depuis longtemps, la Formule 1 a confirmé aujourd’hui que la saison 2020 commencera avec des courses consécutives sur notre circuit national, le Red Bull Ring en Autriche, les 5 et 12 juillet.

La pandémie mondiale de santé COVID-19 a suspendu la saison de Formule 1 pendant près de quatre mois, et bien que la responsabilité pendant cette crise reste la priorité absolue, nous espérons que le retour des événements sportifs majeurs et des courses de F1 pourra apporter un soulagement et du divertissement à nos fans à la maison.

La saison débutera par trois premières historiques – Red Bull Ring accueillera pour la première fois la course d’ouverture d’une saison de Formule 1, deux courses se dérouleront sur le même circuit des week-ends consécutifs et pour assurer la sécurité de tous, l’événement sera fermé aux spectateurs. La «Formule 1 Rolex Großer Preis von Österreich» ouvrira la saison le 5 juillet, tandis que la «Formule 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark» suivra le 12 juillet.

Le Red Bull Ring a mis en place un certain nombre de mesures strictes pour répondre aux exigences des autorités et pour nous assurer de reprendre la course de la manière la plus sûre possible. Ces mesures comprennent la fermeture du circuit aux spectateurs, des tests réguliers, des mesures d’hygiène complètes et une réduction de la taille des équipes de F1 et du personnel d’organisation.

Dietrich Mateschitz a commenté: «Nous relevons ce défi unique dans l’histoire de la F1 et nous attendons avec impatience les deux week-ends. Spielberg verra des courses passionnantes – et enverra donc un signe fort de faisabilité au monde entier. »

Christian Horner, directeur de l’équipe Aston Martin Red Bull Racing, a déclaré: «Red Bull a fait tout son possible pour que le Grand Prix d’Autriche soit opérationnel, afin de permettre un démarrage en toute sécurité de la saison de Formule Un. C’est un site fantastique et nous sommes heureux de commencer notre campagne de championnat sur notre circuit national. Tous les participants ont déployé des efforts considérables et les deux événements du Red Bull Ring seront un modèle pour toutes les autres courses à suivre. Il y a évidemment eu énormément de discussions en coulisses avec Liberty, la FIA et les autorités locales pour s’assurer que le retour à la course se fasse de manière responsable et nous avons tous notre rôle à jouer pour faire appliquer les mesures en place. Les huit premières courses du calendrier étant désormais confirmées, nous avons une dynamique positive. En tant qu’équipe de course et coureurs, nous sommes ravis de recommencer et de proposer un spectacle à nos fans. »