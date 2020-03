Officiel : le Grand-Prix des Amériques de Moto GP est reporté

Nous nous attendions à ce qu la sentence tombe prochainement, c’est maintenant officiel ! Comme suggéré récemment, le Grand-Prix des Amériques de Moto GP a finalement été annulé. Ou plutôt, reporté. En effet, l’épreuve en question aura lieu au mois de novembre prochain. Voilà qui nous promet une fin de saison particulièrement dense avec ces nombreux G.P reportés…Toujours est-il que cela reporte le lancement de la saison, dont le coup d’envoi sera finalement donné en Argentine (du 17 au 19 avril prochains), le mois prochain. Jusqu’à une nouvelle annulation ?

An update regarding the MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas: pic.twitter.com/QgS5y0dMaO

— Circuit of The Americas (@COTA) March 10, 2020