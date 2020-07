OFFICIEL : Le Mugello aura son G.P de Formule 1 cette année !

C’est désormais officiel, le très attractif circuit du Mugello sera bien au calendrier -révisé- de la Formule 1, cette saison. Il s’agira du millième Grand-Prix, course qui se déroulera juste après le Grand-Prix d’Italie à Monza. Ce Grand-Prix de Toscane (c’est son appellation officielle), aura lieu les 11, 12 et 13 novembre 2020. Par ailleurs, le Grand-Prix de Russie vient également d’être confirmé. Il se déroulera à Sotchi les 25, 26 et 27 septembre.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020