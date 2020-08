Officiel : Marc Marquez forfait également au Grand-Prix de Styrie

Lors que le chat n’est pas là, les souris dansent ! La saison 2020 de MotoGP s’annonce certainement comme l’une des plus ouverte de ces dernières années. Car avec trois vainqueurs différents (Quartararo, Binder et Dovizioso) sur les quatre premiers Grand-Prix, la domination d’un Marc Marquez n’est qu’un souvenir. Et puis, d’autres pilotes devraient pouvoir profiter de cette absence forcée comme Rins, Mir, Pol Espargaro, Miller, Vinalès et nombre d’autres.

Marc Marquez ne connaîtra pas le Grand-Prix de Styrie

Dans cette optique, la confirmation de l’absence du pilote Honda lors du prochain Grand-Prix suscitera sans doute des idées, voire, des envies de revanche pour certains. En effet, l’écurie du champion du monde en titre a confirmé dimanche 16 août dernier, dans la soirée, que Marc Marquez serait également absent lors du Grand-Prix de Styrie de MotoGP. Afin de poursuivre son rétablissement.

Aussi, Stefan Bradl sera à nouveau mis à contribution pour piloter la Honda du pilote ibérique, sur le Red Bull Ring.