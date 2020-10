Officiel : Mercedes va investir dans Aston Martin

La nouvelle vient d’être officialisée, et celle-ci aura un impact sur les écuries de Formule 1 Mercedes et Aston Martin Racing. Ecurie qui débutera officiellement dans le championnat du monde, en 2021 avec comme fer de lance, Sebastian Vettel, pilote Ferrari à ce jour.

Les liens se resserrent entre Aston Martin et Mercedes, en F1 aussi

C’est donc à hauteur de 20% que le constructeur allemand va investir dans la firme britannique Aston Martin avec « une gamme de technologies de classe mondiale, comprenant l’architecture des groupes propulseurs (pour les véhicules conventionnels, hybrides et électriques) et l’architecture électrique/électronique orientée vers l’avenir, pour tous les lancements de produits jusqu’à 2027″.

« C’est un moment charnière pour Aston Martin. C’est le résultat de six mois d’énormes efforts pour positionner l’entreprise sur la voie du succès afin de saisir la formidable et passionnante opportunité qui s’offre à nous. Je suis extrêmement satisfait des progrès réalisés jusqu’à présent et du fait que nous sommes en avance sur le calendrier prévu, malgré le fait que nous évoluons en ces temps très difficiles. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape importante car notre partenariat à long terme avec Mercedes-Benz AG passe à un autre niveau et qu’elle devient l’un des principaux actionnaires de la société. Grâce à ce nouvel accord élargi, nous nous assurons l’accès à des technologies de classe mondiale pour soutenir nos plans d’expansion de produits à long terme, y compris les groupes motopropulseurs hybrides et électriques. Ce partenariat étaye notre confiance dans l’avenir » a déclaré Lawrence Stroll, propriétaire d’Aston Martin.

Concrètement, pour ce qui concerne la Formule 1, cela ne fait que renforcer le partenariat technique existant déjà entre Mercedes et Racing Point, prochainement Aston Martin Racing. Avec, notamment, la fourniture du moteur allemand et une solidification du budget de l’écurie anglaise. Rappelons également que Toto Wolff, Team Principal de Mercedes, est lui aussi actionnaire d’Aston Martin. Au même titre que Sebastian Vettel.