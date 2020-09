OFFICIEL : Rossi reste en MotoGP, avec le Team Petronas Yamaha

Si la chose aura mis de nombreux moins avant de se concrétiser, c’est finalement fait ! Valentino Rossi restera bien en championnat du monde de MotoGP, l’année prochaine. Et il pilotera toujours une Yamaha, puisque l’Italien va hériter du guidon laisser vacant par Fabio Quartararo, lui-même en partance pour l’écurie officielle. The Doctor sera donc chez Petronas SRT, en 2021.

« Je suis ravi de continuer à courir en 2021 et de le faire avec le team Petronas. J’ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision car le challenge est de plus en plus difficile. Pour être au top en MotoGP, il faut travailler beaucoup et travailler dur, s’entraîner chaque jour et mener une vie d’athlète, mais j’aime encore ça et je veux toujours courir. »

« Je suis très content de rejoindre le team Petronas Yamaha SRT. Ils sont jeunes, mais ils ont montré qu’ils sont un top team. Ils sont très sérieux et très bien organisés », estime le pilote italien. « Cette année j’ai changé de chef mécanicien. Je suis très content avec David, mais je pense que nous n’avons pas encore atteint notre meilleur niveau. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de continuer, car l’ambiance au sein de l’équipe est quelque chose que j’aime beaucoup. »

Announcement: Okay, it’s official, sorry we kept you waiting 😉 !

9-time World Champion @ValeYellow46 is confirmed to join us in 2021 together with @FrankyMorbido12! https://t.co/Wyk1wHvLlV#MotoGP | #PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam | #VR46 | #FM21 | pic.twitter.com/6q6rn4AG4C

— PETRONAS SRT (@sepangracing) September 26, 2020