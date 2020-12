Officiel : Russell remplace Hamilton, Aitken chez Williams

Nous l’évoquions mardi soir dernier, la rumeur est maintenant confirmée. George Russell va bel et bien remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes, le week-end prochain au Grand-Prix de Sakhir de Formule 1. Une énorme opportunité pour le jeune pilote anglais qui pourra démontrer à son employeur qu’il mérite de piloter pour l’écurie allemande à moyen terme. Une occasion, aussi, de marquer enfin des points en Formule 1, pour se « libérer ».

Pour remplacer George Russell, là encore, la rumeur est confirmée. Ils ‘agira bien du rookie Jack Aitken, qui effectuera ses débuts dans la discipline reine, chez Williams Racing. Il sera le second débutant à Bahreïn, avec Pietro Fittipaldi, qui remplacer Romain Grosjean chez Haas F1.

NEWS: @GeorgeRussell63 will race for the team in this weekend’s #SakhirGP pic.twitter.com/9FZEhmyXom

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 2, 2020