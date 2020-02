On sait quand Williams présentera sa F1

Williams Racing vient enfin de donner la date de présentation de sa Formule 1 de 2020. Cette dernière sera lancée le 17 février prochain.

Il aura fallu attendre, mais cela en valait la peine. Williams Racing vient en effet de dévoiler la date à laquelle elle lancera sa monoplace 2020. Et il est peu de dire que la firme de Grove a vu les choses en grand pour cette annonce.

Loin, bien loin de la simple annonce sur Twitter avec une photo, l’écurie chère à Frank Williams a dévoilé une vidéo. Un véritable trailer intriguant, mystérieux, presque angoissant. Durant lequel des mécaniciens poussent simplement une voiture. Qu’un homme semble essayer de découvrir et d’apercevoir.

Rien de bien stressant dit comme cela, mais à la regarder, cette vidéo vous plonge véritablement dans une ambiance de film. Vous pouvez la regarder ici. Williams n’en ayant publié que la toute fin et la date sur son fil Twitter (voir ci-dessous).

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas reprocher à la lanterne rouge du championnat 2019 de montrer une envie de débuter 2020. Cette écurie rejoint d’ailleurs les huit autres ayant annoncé leur date de présentation, plus tôt dans l’année. Seule Red Bull manquant encore à l’appel sur ce plan.

Rappelons que Williams sort d’une saison 2019 très compliquée, marquée par un manque global de tout. Distancées par toutes les autres écuries, les FW42 n’ont pu lutter qu’entre elles durant l’année. Et encore, George Russell prenant très souvent facilement l’avantage sur Robert Kubica.

C’est pourtant le polonais qui a marqué l’unique point de la firme en 2019. Profitant du déluge d’Hockenheim et de la disqualification des Alfa Romeo pour se hisser au 10e rang de l’épreuve.

Pas de quoi toutefois sauver la saison de l’écurie, qui a terminé dernière du championnat Constructeurs. Avec 28 fois moins d’unités que Haas devant elle. Les deux pilotes, Kubica et Russell, prenant respectivement les 19e et 20e places du côté des Pilotes.

Et si la saison a été calamiteuse, l’inter-saison ne s’est pas révélée plus prolifique. De nombreux sponsors ont en effet quitté Williams, notamment PKN ORLEN, suivant Robert Kubica, ou Rexona. Et Williams s’est également séparée de son département technologique et d’ingénierie.

L’équipe de Grove a malgré tout récupéré Nicholas Latifi au volant. Ainsi que les nombreux millions apportés par son père, Michael, grâce à ses sociétés. En 2020, le Canadien sera aligné aux côtés de George Russell, qui repart pour une saison.

