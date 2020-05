Pas de Formule 1 aux Pays-Bas cette année, c’est confirmé

S’il restait encore un espoir de voir se dérouler un Grand-Prix des Pays-Bas de Formule 1 cette saison, les chances s’amenuisaient de jour en jour. Si bien que, la nouvelle est finalement tombée, il n’y aura pas de course à Zandvoort en 2020. Entre une perspective de huis clos peu appréciée des promoteurs; et un besoin d’organiser un véritable show pour le retour de cette nation au calendrier, les décideurs ont finalement jeté l’éponge.

Formule 1 : Zandvoort reporté à 2021

« En raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), le Grand Prix des Pays-Bas a d’abord été reporté. En consultation avec le Formula One Management, l’organisation du Grand Prix des Pays-Bas a dû arriver à la conclusion qu’il n’était plus possible d’avoir une course avec du public cette année. Par conséquent, il a été décidé de reporter définitivement la course à 2021. Avec la FIA et la FOM, nous déterminerons le calendrier pour 2021 et ainsi la nouvelle date du Grand Prix des Pays-Bas. Comme chaque fois, la date sera annoncée par la FIA en fin d’année. »

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA — Formula 1 (@F1) May 28, 2020

Le GP des Pays-Bas ne sera donc pas recasé cette année, ce qui signifie que l’épreuve en question n’effectuera ses débuts qu’en 2021. Avec Monaco, Melbourne et le Grand-Prix de France, Zandvoort est donc une nouvelle victime de la situation actuelle, liée au coronavirus.