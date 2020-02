Pas de G.P de Chine de Formule 1 à la date prévue, c’est officiel

Après les doutes (émanant, notamment, de Ross Brawn) quant à la bonne tenue du G.P de Chine de Formule 1 2020, c’est désormais officiel. Compte-tenu des dégâts occasionnés par le coronavirus, l’épreuve qui devait se dérouler à Shanghaï dans quelques semaines vient donc d’être annulée. Ou plutôt, reportée. Sauf que, pour l’heure, aucune nouvelle date n’a été ajoutée au calendrier…

Coronavirus : Formule 1 et Formule E, même combat

« Compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus et après les discussions en cours avec la Fédération des sports automobiles et de moto de la République Populaire de Chine (CAMF) et l’Administration des sports de Shanghai, le promoteur du Grand Prix de Chine, Juss Sports Group, a officiellement demandé que le Grand Prix de Chine de Formule 1 de la FIA 2020 soit reporté ».

« La FIA, ainsi que la Formule 1, ont décidé conjointement d’accepter cette demande officielle du promoteur et de reporter le Grand Prix de Chine de Formule 1 FIA 2020, initialement prévu pour le 19 avril. En raison des préoccupations sanitaires persistantes et de la déclaration par l’Organisation Mondiale de la Santé du coronavirus comme une urgence sanitaire mondiale, la FIA et la Formule 1 ont pris ces mesures afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel voyageant, des participants au championnat et des fans, qui reste une préoccupation majeure. »

Même sort, pour le GP de Chine de Formule 1, donc, que pour l’ePrix de Formule E. En attente d’une nouvelle date, si nouvelle date il devait bien y avoir…