Pecco Bagnaia forfait, au GP de République Tchèque de MotoGP, après une chute

Nous savions déjà que les nouvelles risquaient de ne pas être bonnes, pour Pecco Bagnaia, l’officialisation vient de tomber. Victime d’une chute ce matin en libres 1 et absent des essais libres 2 qui viennent de se terminer, le pilote Ducati Pramac ne reprendra pas le guidon de sa deux roues, ce week-end. Effectivement, son équipe vient d’annoncer que l’Italien était forfait pour le restant du Grand-Prix de République Tchèque de MotoGP édition 2020.

Bagnaia forfait, une saison riche en blessures

Un nouveau coup dur pour celui-ci qui avait brillé à Jerez, il y a deux semaines, avant que sa Ducati ne rend les armes. Voilà qui confirme aussi que cette saison est particulièrement piégeuse et riche en blessures. Sans doute une conséquence du confinement, ayant grandement perturbé la préparation des pilotes. Ainsi, Bagnaia rejoint une liste déjà riche de plusieurs pilotes ayant loupé une ou plusieurs courses comme Marquez ou encore, Crutchlow.

Concernant les détails de la blessure de Bagnaia, c’est le tibia qui est touché. Ce qui nécessitera une opération. Aussi, le pilote en question pourrait également être absent lors de la prochaine course, en Autriche. « Il est certain qu’il ne pourra pas courir ici, et ce sera aussi probablement très dur en Autriche. Nous attendons le résultat de l’IRM et les médecins nous diront ce qu’il en est. Dès que nous aurons des informations plus précises, nous déciderons comment, où et quand l’opérer, mais ce sera sûrement fait le plus rapidement possible. Il va rentrer en Italie, c’est certain à 100%. Quant à savoir où, c’est encore à décider sur la base du type d’intervention à pratiquer »

Photo : @Motogp