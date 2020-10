Perez progresse dans ses discussions pour rester en Formule 1, mais rien n’est signé

Il s’agit sans doute d’une mauvaise nouvelle pour Romain Grosjean où plutôt, pour Kevin Magnussen, puisque le tricolore n’est probablement déjà plus dans la course. Nous parlons des baquets Haas, car l’un d’entre eux pourrait être attribué à Sergio Perez. En effet, le Mexicain vient de révéler que ses pourparlers avançaient (sans citer Haas), bien qu’aucune signature n’est encore été posée sur papier.

Haas en a envie, mais Perez partage-t-il le même désir ?

Plus les semaines avancent, plus l’écurie Alfa Roméo semble s’orienter vers un duo composé de Kimi Raikkonen et Mick Schumacher, l’année prochaine. Ce qui ne laisserait qu’une équipe de libre à Sergio Perez : Haas. Et sachant que dans cette écurie aussi, Ferrari souhaiterait placer l’un de ses poulains (peut-être Ilott), pour le binôme actuel (Magnussen/Grosjean), la tâche se complique. Et on ne parle même pas de la candidature de Nico Hülkenberg…

Car outre ses gros sponsors, Sergio Perez dispose de l’expérience, avec plusieurs podiums à son actif, d’une pointe de vitesse et d’un engagement envers son ex-équipe qui ne peuvent que séduire Haas. D’autant que la formation américaine a grand besoin d’un pilote capable de s’inscrire en leader, afin de démêler le sac de noeud auquel fait face l’ensemble de l’équipe depuis de longs mois. Avec une monoplace que personne ne semble comprendre…

Reste à définir si Sergio y verra une structure susceptible de lui apporter les succès qu’il attend en Formule 1 : « Qui sait vraiment, rien n’est encore signé« , a déclaré Perez, lorsque la question de son avenir était évoquée. « Mais il y a certainement eu des progrès donc nous verrons dans les semaines à venir. Comme je l’ai déjà dit, je pense qu’à ce stade, personne n’est pressé, ni les équipes, ni moi-même. Alors attendons encore. [Il y a] un long chemin à parcourir. »

Sachant qu’en cas de départ, Mclaren a déjà fait son savoir qu’elle serait intéressée par le Mexicain, dans le cadre d’un volant en Indycar…Reste aussi une possibilité hypothétique mais qui ne semble guère réaliste, Red Bull Racing.

source