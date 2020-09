Petter Solberg de retour en WRC le temps d’une PowerStage !

C’est l’annonce surprise de ce début de semaine : Petter Solberg va revenir en WRC au prochain Rallye d’Italie-Sardaigne. Cependant, ce sera juste le temps de la Power Stage et dans le cadre d’un évènement de communication pour Pirelli.

C’est la grosse nouveauté du WRC pour la saison à venir : Michelin va céder sa place à Pirelli comme manufacturier pneumatique officiel. Depuis le déconfinement Pirelli roule d’ailleurs avec une Citroën C3 WRC lors d’essais privés pour tester ses futurs pneus. Le pilote d’essais n’est autre qu’Andreas Mikkelsen. La marque italienne de pneumatiques va s’offrir un beau coup de com lors de sa manche du WRC à domicile. Ainsi, une équipe 100% norvégienne sera constituée avec Mikkelsen mais surtout Petter Solberg ! Le champion des rallyes 2003, qui a pris sa retraite du WRC l’an passé au Wales Rally GB, sera de retour. Cependant, ce ne sera que le temps d’une petite spéciale. Mais pas n’importe laquelle puisqu’il pilotera la C3 WRC lors de la PowerStage ! Pour l’occasion, il sera copiloté par … Andreas Mikkelsen !

L’ancien pilote Volkswagen et Hyundai aura l’occasion de pilote la C3 WRC lors du Shakedown. Pour cette première sortie sarde, le norvégien sera copiloté par des journalistes invités pour cet évènement.

Looking forward to being my co-driver, @AMikkelsenRally? 😉 Will be fun putting on a show at the @Rally_d_Italia Power Stage with @pirellisport 😎👌 pic.twitter.com/0ewC5RLhUk

— Petter Solberg (@Petter_Solberg) September 29, 2020