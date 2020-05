Et de trois ! Après Max Verstappen et Lando Norris (qui seront engagés dans la même équipe), Pierre Gasly est le troisième pilote de Formule 1 (actif) a participer aux 24H du Mans virtuelles, au mois de juin prochain. En effet, le tricolore fera équipe avec un ancien pilote de Formule 1, Jean-Eric Vergne, au sein d Team Veloce eSports.

Pierre Gasly avec JEV et Vandoorne

Veloce eSports n’a pas fait les choses à moitié, dans l’optique de sa participation aux 24H du Mans virtuelles 2020. Effectivement, l’écurie numérique en question fera confiance à deux équipages prestigieux pour ces débuts de la course mancelle dans l’univers de la compétition vidéoludique. Ainsi, Pierre Gasly et JEV seront associés à Jarno Opmeer et Isaac Gillisen dans la première Oreca LMP2.

Tandis que dans la seconde, un autre ancien de la F1, Stoffel Vandoorne, pilotera en équipe avec Norman Nato, Eamonn Murphy et Tomek Poradzisz. Enfin, un troisième équipage intégrera Sacha Fenestraz, Ryan Tveter, James Baldwin et Tom Lartilleux. Pour rappel, la course en question aura lieu aux dates initiales des véritables 24H du Mans c’est à dire, les 13 et 14 juin prochains.