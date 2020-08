Pierre Gasly P7 à Silverstone, le Français est inarrêtable !

Décidément, Pierre Gasly semble particulièrement apprécier le circuit de Silverstone…Classé 7ème le week-end dernier, après un beau dépassement sur la Ferrari de Vettel, le pilote Alpha Tauri s’est à nouveau illustré, samedi 8 août dernier, pendant les qualifications. En effet, le Français a décroché une très belle 7ème place sur la grille de départ. Alors que son coéquipier ne parvenait pas à s’extirper de la Q1…

Pierre Gasly vise un autre bon résultat à Silverstone

« C’est un peu inattendu, et nous ne pouvions clairement pas espérer mieux. Franchement, c’était super. Hier, la sensation n’était pas si bonne dans la voiture, j’avais quelques difficultés, et nous avons fait de très bons changements. Je suis vraiment content de l’équipe car nous améliorons toujours bien la voiture entre vendredi et samedi. Aujourd’hui, c’était assez incroyable pour nous. Depuis le début de l’année, nous parvenons vraiment à tirer le maximum chaque week-end. L’équipe est fantastique, car elle parvient toujours à me donner une voiture avec laquelle je sens que je peux attaquer au maximum le samedi et le dimanche, et je pense qu’aujourd’hui, nous sommes vraiment parvenus à maximiser ça. J’espère pouvoir faire le même travail demain. »

En d’autres termes, Pierre Gasly vise à nouveau un bon résultat, ce dimanche, en course. Alors, pourquoi pas un top six, dans une saison très ouverte, au-delà des deux premières places ? Rendez-vous à 15H10.