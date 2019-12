Pierre Gasly prêt à tout pour être champion du monde

Après une saison compliquée, Pierre Gasly ne perd pas son objectif de vue. Celui d’être sacré champion du monde de Formule 1. Ce malgré tous les sacrifices nécessaires.

Pierre Gasly n’a qu’un objectif, celui d’être sacré champion du monde de Formule 1. Et pour ce faire, le Normand est prêt à tout. Comme il l’a admis au micro de RTL, il y a peu:

« Je pense que dans tout sport de haut niveau, il est important d’avoir les idées claires et de savoir où l’on veut aller. Depuis tout petit, je suis tombé amoureux de la F1 et du sport automobile, j’ai toujours été très compétiteur et perfectionniste, mon objectif est de devenir champion du monde et je ferai tous les sacrifices pour atteindre cet objectif. »

« Dans le sport, et globalement dans son travail, il faut se fixer des objectifs et tout faire pour y parvenir. On peut être gentil en dehors de la piste, mais c’est différent en piste. J’ai eu la chance d’avoir la fédération qui me soutient depuis tout petit, ils m’ont donné le moyen de continuer mes études avec un pôle sport au Mans, à côté du circuit des 24 Heures. J’ai passé mon bac là-bas, j’y avais mes cours, même si j’en ratais trois mois et demi par an, j’avais des professeurs qui m’aidaient à rattraper avant de partir vivre en Angleterre à côté de chez Red Bull, donc ça m’a beaucoup aidé. »