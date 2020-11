Pierre Ragues en WRC avec Alpine !

L’Alpine A110 R-GT devait faire ses débuts en WRC lors du Rallye d’Ypres avant que celui-ci soit annulé. Finalement, le retour d’Alpine en championnat du monde des rallyes va se faire début décembre lors du Monza Rally. C’est le français Pierre Ragues qui sera à son volant.

WRC : Pierre Ragues avec l’Alpine A110 R-GT au Monza Rally !

La saison 2020 du WRC va se terminer la semaine prochaine en Italie lors de l’inédit ACI Rally Monza. Pour l’occasion l’Alpine A110 R-GT va faire ses grands débuts sur la scène mondiale. Pour cette première, c’est Pierre Ragues qui pilotera la voiture française. Le pilote Alpine en Endurance disputera également son tout premier rallye en WRC. Auparavant, le normand avait pris le départ de 29 rallyes en Coupe de France et en Championnat de France. La dernière en date était au Rallye Régional de Saint-Germain-la-Campagne. Une épreuve qu’il a remporté au volant d’une Volkswagen Polo Gti R5.

Le français est honoré de cette opportunité : « Participer au Rallye de Monza en WRC, en y faisant débuter, pour la première fois de l’histoire, l’Alpine R-GT est un honneur. Il est évident que je mesure la chance et le privilège qui me sont accordés. Cet événement marquera également ma première participation à une épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, mais l’univers de la course sur route m’est déjà familier puisque je m’organise depuis plusieurs saisons pour marier autant que possible mes calendriers ‘’circuit’’ et ‘’rallye’’. Il me tarde d’être à Monza, avec Julien Pesenti mon fidèle co-pilote. Nous y serons dans des conditions idéales, grâce au soutien de YACCO et First, ainsi que d’Ellip6, Michelin et Racing Service. Ce sera une expérience inédite à ce niveau de compétition en rallye, et je l’aborde avec la volonté d’asseoir ma légitimité en rallye, dans la mesure où j’aimerais intensifier ma présence dans cette discipline à l’avenir. »

L’ACI Rally Monza se déroulera la semaine prochaine du 3 au 5 décembre et permettra d’adjuger les différents titres en WRC.