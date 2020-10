Pour Massa, Schumacher travaillait plus dur mais Hamilton est plus talentueux

Voilà qui va relancer le débat, notamment auprès des -nombreux- détracteurs de Lewis Hamilton. En effet, Felipe Massa vient de s’exprimer au sujet du champion britannique et de celui dont il bat tous les records, Michael Schumacher. Et selon le Brésilien, si l’Allemand travaillait plus dur, l’Anglais a d’avantage de talent.

Felipe Massa tempère mais tranche

Avant de donner son avis sur les deux champions, Felipe Massa précise qu’il n’avait été coéquipier que de Michael Schumacher. Et selon lui, pour vraiment comparer objectivement deux pilotes, il est crucial d’avoir côtoyé l’un et l’autre, dans la même structure :

« C’est très difficile à comparer. Je n’ai pas couru avec Lewis dans la même équipe. Vous devez vraiment courir avec les deux dans la même voiture, comprendre les données, pour comparer l’un avec l’autre. Mais les deux sont complètement incroyables, talentueux et différents, et des pilotes complets dans de nombreux domaines. Je dirais que sur le plan technique, Michael était en tête. Je ne vois pas vraiment Lewis travailler massivement avec les ingénieurs, comprenant tout sur le plan technique. Je ne pense pas vraiment qu’il connaisse [la voiture] à 100%. »

« Mais le talent et le rythme seuls…Michael s’entraînait massivement physiquement, Michael était très bon du côté technique. Je ne suis pas sûr que [Hamilton] soit exactement comme ça du côté de l’entraînement, du côté physique, mais il n’est pas vraiment comme ça du côté technique. Mais il fait tout de la manière parfaite. Peut-être même du côté des talents, il a même fini par battre [Schumacher]. Parce que même s’il ne travaille pas aussi dur, il peut tout faire de la manière parfaite. »

Felipe Massa poursuit en comparant cette-fois Lewis à Fernando : « Il était clair que Lewis était un pilote très talentueux depuis ses débuts. Il n’a pas remporté [le titre] en 2007 parce qu’il a commis des erreurs, peut-être qu’il manquait une certaine expérience dans certaines courses. Je me souviens qu’en Chine, il s’est écrasé en entrant dans la voie des stands, il s’est juste arrêté dans la zone d’entrée. Fin, il n’a pas remporté le championnat à cause de certaines erreurs, et aussi du combat qu’il a eu avec Alonso dans la même équipe« .

« Mais cela montrait qu’il avait du talent. Il a montré qu’il était différent, qu’ il pouvait battre n’importe lequel des pilotes. Il a tout de suite montré, dès sa première année, même Fernando Alonso, aussi un talent incroyable…il a battu Fernando dès sa première année en Formule 1. En fin de compte, ses chiffres montrent sa capacité, ce qu’il est capable de faire. Les chiffres continuent à apparaître, car il battra tous les records en Formule 1, des victoires et peut-être cette année il aura déjà le même nombre de titres que Michael Schumacher. – ce qui est incroyable. »

