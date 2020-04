Pour Sebastian Vettel, l’argent n’est pas la clé du contrat avec Ferrari

C’est l’intéressé lui-même qui le sous-entend subtilement, l’argent ne sera pas la clé de son nouveau contrat chez Ferrari. Si contrat il devait y avoir, bien entendu. Sebastian Vettel s’est exprimé sur son avenir avec la Scuderia dans une interview accordée à Autosport. L’occasion pour l’Allemand de faire le point sur ce qui le motive et pourrait le motiver à l’avenir.

Sebastian Vettel cherche avant tout à être heureux

Alors que le lancement de la saison 2020 de Formule 1 ne cesse d’être reporté, pour cause de coronavirus, en coulisses, l’on s’active autour des contrats. Du moins, dans les écuries de pointe disposant de « stars », comme Sebastian Vettel. Car officiellement, Binotto souhaite conserver son duo actuel de pilotes. Et il se murmure qu’une baisse de son salaire et une durée minimale (1 an) seraient souhaités par la Direction.

De son côté, l’Allemand a récemment répondu en déclarant -en substance- que l’argent n’était pas sa motivation principale. Ou, tout du moins, que la notion de bonheur passait avant. Seb en profite pour philosopher sur l’argent et le rapport qu’entretiennent certains humains avec lui. Une forme d’ironie, à priori :

« Cela dépend de ce qui est important pour vous, de ce qui vous anime. Et c’est juste. Si l’argent est votre motivation, il peut vous conduire très loin et vous faire réussir. Il y a beaucoup de sportifs, d’hommes d’affaires qui prospèrent pour l’argent. Je pense que la question est vraiment de savoir si les gens ont le sentiment d’en avoir assez. Ce n’est pas seulement valable pour la Formule 1« .

« Nous mettons également notre vie en jeu, alors vous devez en témoigner votre appréciation. Nos carrières sont également plus courtes que certaines autres carrières. Je pense que la chose vraiment importante est que l’on soit heureux, c’est la clé« , a-t-il finalement déclaré, sans dénigrer la notion d’argent pour autant. Du moins, pas de manière directe.

« Seb » est-il toujours heureux en Formule 1 ?

Alors, Sebastian Vettel est-il toujours heureux en Formule 1 et, plus particulièrement, chez Ferrari ? Ce n’est pas forcément l’impression qui se dégageait de lui, tout au long de la saison dernière. Alors, peut-être que l’intéressé ne sera fixé qu’après quelques Grand-Prix, cette année…

