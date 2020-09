Project Cars 3 : nos premières séquences (vidéo) de jeu !

Pour les aficionados de course automobile virtuelle, Project Cars 3 était attendu au tournant. Pourtant, en choisissant de délaisser le côté simulation pure pour se tourner vers quelque chose de plus « arcade », l’éditeur a pris un certain risque. Est-ce que le résultat final est satisfaisant malgré tout ? Réponse sous peu, avec un test qui sera publié sur notre site dédié aux jeux vidéo. En attendant, notre testeur partage avec vous ses premières vidéos de gameplay, dans le cadre du test qu’il exécute en ce moment-même. Alors…have fun !