PS5 : Gran Turismo 7 est officiel et il envoie grave en vidéo !

Voilà, les rumeurs ont donc trouvé une fin heureuse, hier soir, jeudi 11 juin 2020, à l’issue de la conférence Sony dédiée à la PS5. Gran Turismo 7 fera bel et bien parti du line-up de lancement de la console de nouvelle génération. Ainsi, à l’occasion de la publication d’images et détails de la machine en question, Polyphony Digital a diffusé un sublime trailer. Attention, vous allez en prendre plein les mirettes…

Gran Turismo 7 : un system-seller pour la PS5 de Sony

« Avec la PlayStation 5, nous faisons un pas de géant vers une nouvelle génération d’expériences vidéoludiques inoubliables, donnant aux jeux une toute nouvelle dimension« , déclare Jim Ryan, Président et PDG de SIE. « Les univers de jeu, plus beaux et plus riches que jamais, vous procureront des sensations auparavant impensables. Vous pourrez également en profiter de manière beaucoup plus fluide, avec des temps de chargement accélérés. La présentation d’aujourd’hui n’est qu’un petit aperçu du potentiel de cette nouvelle génération de console et nous tenons à remercier notre communauté d’avoir suivi le lancement de la PS5 à nos côtés. »

La sortie de Gran Turismo 7 est d’ores et déjà calée pour la fin de l’année 2020. Ce qui veut dire que Sony et sa PS5 profiteront de la puissance du jeu de course pour écouler leur machine à la pelle, au moment des fêtes. Oh, ça sent la rupture de stock à plein nez, là…Place aux images officielles du jeu, dévoilées pendant la conférence.