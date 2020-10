PS5 : le jeu de Rallye WRC 9 ne ratera pas la sortie de la console, en France

Si vous vous inquiétiez de l’absence de jeux de course automobile, au moment de la sortie de la console Sony PS5 le mois prochain, rassurez-vous, Nacon a tout prévu ! Effectivement, l’éditeur en question a récemment révélé que le jeu officiel du championnat du monde de Rallye, WRC 9, accompagnerait bien la sortie de la console de nouvelle génération, sur le vieux continent.

WRC 9 profitera de la pleine puissance de la PS5

C’est donc acquis, WRC 9 ravira les puristes de Rallye dès la sortie de la console Playstation 5 en France, le mois prochain. Le 19 novembre prochain (jour de sortie de la PS5 de Sony, chez nous), le titre de Nacon et Kylotonn sera disponible, aussi sur ce support. Sachant que les PC, PS4 et Xbox One en jouissent déjà. Aussi, pour les gamers ayant déjà acheté le soft sur Playstation 4, une simple mise à jour gratuite leur permettra de redécouvrir le jeu (en plus beau, donc) sur la next-gen.

« Tout comme les joueurs du monde entier, il nous tardait de découvrir la prochaine génération de consoles. Après des mois de travail, c’est un honneur d’être présent dès le day one grâce à l’un de nos titres phares. » déclare Benoît Clerc, Directeur du Publishing chez NACON. « Les possibilités offertes par les nouvelles consoles nous ont permis de hisser WRC 9 à un niveau de performance et de fluidité incroyable, illustrant l’expertise du studio KT Racing en matière de simulation automobile. » conclut Benoît Clerc.