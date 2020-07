Qualification : Bottas en pole, Ferrari à la rue – GP d’Autriche de Formule 1

GP d’Autriche de Formule 1 2020, qualifications – Les Mercedes n’ont laissé aucune chance à leurs concurrentes, en Autriche. Première ligne et doublé pour les allemandes, suivies de Verstappen et de l’excellent Norris. Côté Ferrari, c’est la déroute totale…

Formule 1 à Spielberg : la Q1

Il est temps de découvrir qui sera le premier pilote à partir en pole position, dans cette saison 2020 de Formule 1. Et c’est sous un grand soleil que ces qualifications débutent, à 15H00 précise. Les Mercedes confirmeront-elles leur suprématie ? Valtteri Bottas sera-t-il capable de combler le petit écart le séparant de Lewis Hamilton jusqu’ici ? Enfin, Max Verstappen aura-t-il sa carte à jouer, aujourd’hui ? Réponse dans moins d’une heure. A suivre aussi, durant cette séance, les performances des Racing Point, des Ferrari, des Mclaren et des Renault.

Il est 15H00 à Spielberg et la voie des stands vient de s’ouvrir. Qui sera le premier à prendre la piste ? C’est Nicholas Latifi, qui a du retard à rattraper, après sa grosse sortie de piste en essais libres 3. Puis les Alfa Romeo suivent la Williams. Meilleur temps provisoire pour le rookie, vite battu par Raikkonen puis Giovinazzi. Après quoi, George Russell se lance également dans un tour rapide. Et c’est le troisième chrono, seulement à un dixième de la monoplace de tête. La Williams a bien progressé…

Les choses sérieuses commencent avec Lance Stroll, qui prend immédiatement la tête, avec 8 dixièmes d’avance. C’est au tour de Kvyat, qui échoue à la deuxième place, juste devant Magnussen, alors que Norris s’installe en tête, avant d’être délogé par Verstappen. P3 pour Gasly, devant Albon ! Mais Sainz les déborde, il est second, pour le moment. Perez n’est que troisième, mais il précède Vettel. Pour sa part, Leclerc commence lentement, à la neuvième place. Dans le clan Haas, Grosjean est avant-dernier, à 4 dixièmes de son coéquipier. Les Mercedes sont en piste.

Mais les allemandes sont loin avec le 4ème chrono pour Bottas et le 12ème pour Hamilton. Après cette première salve, Verstappen mène de près de deux dixièmes un peloton resserré incluant dans l’ordre, Sainz, Perez, Bottas, Vettel, Norris, Gasly, Albon, Stroll, Leclerc, Ricciardo, Ocon, Kvyat, Hamilton, Giovinazzi. Les recalés sont, pour l’instant, Raikkonen, Magnussen, Russell, Grosjean et Latifi. Il reste 4 minutes à tous ces pilotes, pour tenter de faire mieux.

C’est le cas pour le no44, qui signe le 2ème temps, derrière la Red Bull. Max va-t-il déjouer les pronostics ? Stroll est à l’oeuvre et en amélioration. Sur la ligne d’arrivée, cela donne le meilleur temps !! Russell progresse aussi et accède au 15ème rang. Tous les pilotes sont de sortie et en amélioration. 8ème temps pour Ricciardo, Grosjean 15ème, Magnussen 16ème et recalé. Gasly coupe la ligne à la 9ème place. Et c’est terminé !

Magnussen, Russell, Giovinazzi, Raikkonen et Latifi n’iront pas plus loin. Les Renault et les tricolores sont qualifiés. Devant, Verstappen a battu les Mercedes de Bottas et Hamilton.

Red Bull Ring : la Q2

C’est reparti en Autriche, avec la seconde partie des qualifications. Les flèches d’argent sont les premières à s’élancer. Meilleur temps pour Bottas, battu par son coéquipier, pour deux dixièmes. Stroll prend la troisième place, devant Sainz. Mais Norris déloge la Racing Point. Leclerc est 7ème, suivi de Verstappen (en médiums), Sainz, Vettel et Gasly. Puis Ricciardo intègre le top six lors de son passage, tandis qu’Ocon n’est que 13ème. Est encore attendu, Alex Albon. Et c’est le 13ème temps seulement ! Max retente sa chance, toujours en médiums. Il remonte alors au 6ème rang. Après cette première série se suivent donc Hamilton, Bottas, Norris, Stroll, Perez, Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Sainz et Vettel. Les non-qualifiés sont Gasly, Kvyat, Albon, Ocon et Grosjean.

Moins de cinq minutes sont encore à la disposition des pilotes, pour améliorer. Et en dehors de la lutte pour la première ligne, les places seront chères car l’écart entre le 3ème et le 9ème n’est que d’un dixième. Dénouement à venir, avec Stroll, qui se lance. Mais le Canadien n’améliore pas. Au tour d’Esteban. Sur le 1er secteur, il est en amélioration. Tandis que Lewis explose le premier secteur. De nombreuses améliorations sont à venir. Mais Ocon échoue au 14ème rang. Valtteri prend la tête. Lewis second. Vettel n’améliore pas, attention ! Albon peut le sortir de la Q1…

Et Alex améliore et sort Sebastian !! Terrible pour le quadruple champion du monde ! Vettel, Gasly, Kvyat, Ocon et Grosjean ne sont pas qualifiés. Bottas est au sommet et semble incarner le principal adversaire d’Hamilton, dans la lutte pour la pole. Albon termine 3ème. Pour sa part, Verstappen s’est qualifié en médiums. Ce qu’il signifie qu’il tentera quelque chose de différent, en matière de stratégie, demain.

Formule 1, Q3 : pole de Bottas le filou !

C’est l’heure de l’ultime session de ces qualifications du GP d’Autriche, nous sommes à dix minutes du dénouement. Et très clairement, les Mclaren et les Racing Point peuvent viser la troisième ligne. Voir, la seconde…A nouveau, les Mercedes sont les plus promptes à prendre la piste, devant les deux Mclaren. Sur le premier secteur, Lewis a l’avantage sur Valtteri. Bottas améliore et Hamilton reste derrière. Sainz est 3ème, devant Perez et Leclerc. Mais Verstappen s’intercale, il signe le 3ème chrono, suivi d’Albon. A 6 et 9 dixièmes…Norris, Stroll et Ricciardo n’ont pas signé de temps. Il faudra donc attendre le second et dernier run.

Lance est en action mais il doit se contenter du sixième temps. Et il n’aura pas de seconde tentative. Les autres pilotes s’élancent également. Max est à l’attaque. Bottas dans le bac à sable ! Verstappen reste troisième sur la ligne. Mais Lewis échoue, pour +0,012s !! Norris est un superbe quatrième, devant Albon, Perez, Leclerc, Sainz, Stroll et Ricciardo.