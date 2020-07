Qualification : Hamilton explose ses rivaux, Sainz P3, Ocon P5 [Formule 1]

Après de sérieux doutes sur la bonne tenue des qualifications du Grand-Prix de Styrie, la Formule 1 a finalement repris ses droits, en Autriche. Avec 45 minutes de retard, tout de même. Et dans ces conditions extrêmes, c’est Lewis Hamilton qui a réalisé une véritable démonstration. Pole position pour la Mercedes, devant Verstappen et l’incroyable Sainz, 3ème. Beau résultat pour les tricolores avec Ocon 5ème et Gasly 7ème.

Formule 1 : un retard mais ça part !

Avant-même le lancement des qualifications du GP de Styrie de F1 2020, la Direction annonçait la couleur, en révélant le report de la qualification. Allons-nous avoir droit à une annulation de séance, comme ce matin ? Et la réponse est non ! Départ de la Q1 annoncée à 15H46 ! Attendons-nous à du grand spectacle et surtout, à une loterie.

Formule 1, Spielberg : la Q1

Il est 15H46 et près de 45 minutes après le départ théorique, les qualifications du GP de Styrie de F1 vont enfin débuter. Logiquement, toutes les F1 sont dans la pit-lane, prêtes à prendre la piste. Il ne va pas être aisé de se défaire du trafic. Les pilotes sont chaussés en max-pluie et Vettel est le premier à s’élancer, au sortir de la voie des stands. Et c’est parti !

Les pilotes sont prévenus, la pluie devrait s’intensifier sous peu. Ce qui signifie que les chronos devront être réalisés le plus vite possible. Grosjean dans le bac à gravier ! Mais il retrouve l’asphalte. Sortie large pour Leclerc, qui est troisième sur la piste. Vettel signe donc le meilleur temps, Giovinazzi est deuxième, à un dixième. Leclerc 3ème. Puis Raikkonen 4ème. Mais Latifi fait mieux, il lui chipe la quatrième place. Bottas P8. Hamilton est loin aussi, 9ème, devant Valtteri. Verstappen signe le 4ème temps, devant Albon.

Mais c’est Russell qui signe le temps de référence ! Magnussen P6. Puis Giovinazzi déloge la Williams. Alors que Sebastian n’améliore pas. Au tour de Leclerc, nouveau meilleur chrono. Latif troisième. Bottas 2ème à un dixième. Une Haas seconde, c’est Kevin ! La Ferrari no5 coupe à nouveau la ligne et prend les devants. Mais il est battu par son coéquipier, immédiatement. Raikkonen 3ème.

Pour l’heure, Hamilton est avant-dernier et Grosjean n’a pas signé de tour. Par contre, Ocon prend la 2ème place. La hiérarchie change en permanence. D’ailleurs Verstappen remonte au 2ème rang. Meilleur temps pour Hamilton, près de 9 dixièmes plus vite que Leclerc. Mais ce dernier la bat à son tour, séance folle ! Gasly est sur la ligne et signe le 6ème temps. Puis c’est au tour de la Mercedes no77 se prendre le meilleur, juste avant de s’incliner, face à Max.

La piste ne cesse de s’améliorer. Latifi est en forme, il revient au 9ème rang. A 8 minutes du terme de la Q2, Hamilton améliore et mène devant Bottas, Verstappen, Leclerc, Albon, Sainz, Ocon et Raikkonen. Une Renault deuxième, c’est celle d’Ocon, tandis que Sainz passe P4. Alors que Romain est toujours dans son box. En revanche, les Racing Point ne sont pas à la fête, semble-t-il. Amélioration de « Seb », désormais sixième.

Nouveau meilleur temps, pour Valtter Bottas, qui devance donc son coéquipier. Mais Norris fait encore mieux, avec sa Mclaren, pendant que Ricciardo intègre le top 7. Lewis revient aux commandes, à 5 minutes du drapeau à damier. Carlos Sainz meilleur chrono. Et Hamilton récupère son bien. Qui sera le prochain leader ? Russell passe 12ème. Bottas progresse, il est maintenant troisième. Nouvelle amélioration pour Russell, il prend le 9ème rang provisoire.

Sortie et contact avec le rail pour Giovinazzo ! Il ne sera pas qualifié. Gasly 9ème. Drapeau rouge ! Giovinazzi est à l’arrêt. Les non-qualifiés sont donc, dans l’ordre, Raikkonen, Perez, Latifi, Giovinazzi et Grosjean. Mention spéciale pour Russell, qui s’est qualifié assez largement. Les Williams ont brillé, dans cette Q2. D’ailleurs, sans ce drapeau rouge, Latifi aurait pu rejoindre son compagnon d’écurie en Q2.

Spielberg : la Q2, Leclerc dehors

On repart, toujours sous la pluie, en Autriche, pour la Q2. Max Verstappen attend dans son stand alors que les Ferrari sont devant. D’ailleurs, Vettel est à nouveau premier, au bout de la voie des stands. Et la pluie se remet à tomber avec intensité. Sebastian se lance et la piste parait moins humide qu’en début de Q1. Meilleur temps provisoire pour l’Allemand, immédiatement battu par Bottas tandis qu’Hamilton est 3ème. Leclerc 2ème, à plus d’une seconde de Valtteri, qui a sorti un gros tour.

Sainz coupe la ligne en 3ème position et Verstappen revient en P2. Magnussen 6ème. Souvent à la fête dans ces conditions, Stroll signe le 3ème chrono. Puis le no 44 prend la tête alors que Gasly signe le 3ème temps, battu de suite par les Mclaren. Max aux commandes. Il reste 10 minutes. Les Renault progressent à leur tour, 4ème et 7ème temps pour Ricciardo et Ocon. Gasly revient dans le top dix, Leclerc est 11ème. A 6 minutes de la fin de cette Q2; Verstappen mène la danse devant Hamilton, Norris, Bottas, Sainz, Ocon, Gasly, Ricciardo, Albon et Vettel.

Esteban améliore et passe Valtteri, le tricolore est provisoirement 4ème. Tandis que Lewis déborde Max, pour le gain de la première place. La pluie redouble d’intensité, ce qui explique dans doute la diminution du nombre d’améliorations. Mais il y a encore de le place pour améliorer, malgré tout, dans le milieu du peloton. Ne restent que 30 secondes dans cette Q2. Et à priori, plus personne ne progresse. Une Ferrari va sortir dès la Q2, celle de Leclerc…

Sont donc éliminés, Leclerc, Russell, Stroll, Kvyat et Magnussen, dans cet ordre. Par contre, les deux Renault et Pierre Gasly sont qualifiés ! Beau résultat d’ensemble pour les tricolores.

Formule 1, Q3 : une pole pour un équilibriste

Dernière partie des qualifications, en Autriche, pour ce Grand-Prix de Styrie de Formule 1. Cette-fois, c’est une Red Bull qui s’élance en premier, celle de Max Verstappen. Fort logiquement, le Néerlandais signe donc le premier temps de référence. Norris P2, Ocon le déloge de suite. Puis Bottas prend à son tour la deuxième place, battu ensuite par Hamilton. Mais le chrono de Max tient bon ! Albon coupe la ligne, c’est le 5ème rang provisoire. Juste devant Vettel. Ricciardo se présente et il signe la 5ème référence. Derrière Ocon. Norris en progrès, il passe Hamilton, 2ème. Mais Esteban refait un tour et signe le 3ème temps.

7 minutes au compteur et Lewis Hamilton prend la tête. Gasly troisième ! Lando passe la ligne mais il termine 3ème avant d’être débordé par Ocon. Meilleur temps pour Bottas. Qui ne tient que quelques secondes puisque son coéquipier fait mieux, pour 4 dixièmes. Les Mercedes fonctionnent bien, la pluie leur est peut-être salvatrice. Albon améliore, 3ème temps, devant son compagnon d’écurie. Les tricolores sont en verve également, Gasly est 4ème. Alors que Verstappen reprend le leadership, pour peu de temps car Lewis lui inflige 8 dixièmes, quel temps !!

Alex Albon améliore, il signe le 4ème temps, devant Pierre. Ricciardo abordé le dernier virage et prend la 7ème place…mais son coéquipier fait beaucoup mieux, le voilà troisième ! Devant Bottas et Albon. Sainz 3ème sous le drapeau ! Pole position de Lewis Hamilton, littéralement sauvé -ce week-end- par la pluie. L’Anglais améliore encore son temps sur la ligne, impressionnant ! 1,2s d’avance sur son dauphin, Max Verstappen. Sainz signe sa meilleure qualification, il est troisième, devant Bottas, Ocon, Norris, Albon, Gasly, Ricciardo et Vettel.