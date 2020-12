Quand et comment changer les pneus de son véhicule ?

Aussi longtemps que vous vous servez de votre véhicule, il est indispensable de prendre soin de vos pneumatiques. Leur état figure parmi les éléments essentiels pour optimiser les performances, mais également votre sécurité et celle des autres occupants. Conduire un véhicule avec des pneus usés ou des pneus non appropriés aux conditions climatiques augmente sensiblement les risques d’accidents graves. De ce fait, il convient de les changer au bon moment.



Les usures et les dommages sur les pneumatiques

En dehors des évènements brutaux comme la crevaison et l’éclatement, l’usure des pneus est la première variable qui détermine le moment adéquat pour les changer avec du pneu pas cher. En moyenne, la durée de vie d’un pneu est de 30 000 km. Cependant, sa longévité est très variable en fonction du type de gomme, de votre style de conduite ou encore de l’état et du tracé des routes. Par exemple, une conduite brusque sur une route sinueuse cause des usures prématurées.

La constatation d’un pneu usé se fait visuellement. D’abord, vous devez procéder à un examen des flancs. La présence d’éventuelles déchirures ou fissures indique un risque de crevaison à très court terme. Après, vous effectuez une vérification de l’état de la sculpture. Les variations de profondeur influent sur la capacité d’absorption d’eau et l’adhérence. Si les rainures inférieures font moins de 2 mm, il vaut mieux changer vos pneus pour garantir votre sécurité sur la route.

Les changements de saison et de conditions météorologiques

Outre les usures et les dommages, les changements de saison impliquent aussi de changer vos pneus. En effet, les conditions météorologiques changeantes affectent leur efficacité et leurs performances. En hiver, il est préconisé d’équiper votre véhicule de pneus hivernaux. Capables de s’adapter à des températures très basses, ils vous garantissent une meilleure adhérence pour une sécurité optimale. En cas d’accident avec des pneus inadaptés, vous risquez des sanctions pénales et votre assurance peut réduire ses prestations.

Une fois la saison hivernale terminée, il est aussi recommandé de troquer vos pneus d’hiver pour des pneus d’été. Pour cause, ces derniers sont conçus et fabriqués avec un mélange de gommes différent de celui des pneus hivernaux pour mieux résister aux élévations des températures extérieures. Ce qui limite les usures quand il fait trop chaud. De plus, leur sculpture vous procure une sécurité optimale lorsqu’il pleut. Les pneus d’été permettent une meilleure évacuation de l’eau pour plus d’adhérence.

Un changement de pneumatiques dans les règles de l’art

Dans l’idéal, votre véhicule doit chausser 4 pneus identiques ou du moins semblables. Si des écarts importants existent, ils risquent de ne pas répondre en même temps et dans un court très court. Ce qui est susceptible de causer des problèmes de maitrise du véhicule.

Changement d’un seul pneumatique

Si l’un de vos pneus est endommagé, vous n’avez qu’à le remplacer par un autre semblable. Le pneu de remplacement doit présenter les mêmes caractéristiques autant que possible : diamètre, indice de vitesse, indice de charge, etc. Ainsi, rien ne vous oblige à changer tous les quatre pour avoir des pneus identiques. Toutefois, le Code de la route vous impose de respecter une différence de profondeur de moins de 5 mm entre les rainures principales de 2 pneumatiques montés sur un même essieu.

Changement de deux pneumatiques

En cas d’usures prononcées sur vos pneumatiques, les remplacer est essentiel pour votre sécurité à bord de votre véhicule. Vous pouvez alors les changer par deux. Ce qui offre l’avantage de disposer de deux pneus parfaitement identiques sur un même essieu. Vous pouvez chausser des pneus similaires à la monte d’origine. Pour des soucis d’adhérence, il est préconisé de monter les pneus les moins usés à l’arrière. En cas de perte de contrôle, vous avez la possibilité d’agir sur les roues avant, contrairement au train arrière. Par ailleurs, vous devez procéder à un contrôle du parallélisme et de l’équilibrage.

Changement de quatre pneumatiques

Lorsque l’usure de vos quatre pneus est quasiment identique, le mieux est de les changer en même temps. Dans ce cas, vous n’avez qu’à opter pour des pneumatiques de taille similaire, compatible avec les recommandations du constructeur. Si vos anciens pneus vous ont donné satisfaction, vous pouvez rester chez le même manufacturier. Le mieux est de vous adresser à un centre spécialisé, un garage ou un concessionnaire.