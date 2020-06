Quelles sont les meilleures marques d’enceintes de voiture ? (s)

Amoureux du « bon son » en voiture ? Nous parlons bien ici du son plutôt que de la musique. Le son qui restitue fidèlement votre musique préférée, celle que vous appréciez écouter quand vous roulez et qui est délivré par les enceintes de votre voiture. Cet accessoire auto vient aussi en habiller l’intérieur. Pour bien choisir vos hauts-parleurs, en fonction de vos exigences de qualité du son et de beauté de vos équipements automobiles, suivez notre guide !



À quoi sert une enceinte voiture ?

Ces accessoires de voiture ont pour fonction de restituer le son de votre équipement Hi-Fi à l’intérieur de votre véhicule. Les enceintes sont classées en trois catégories en fonction des fréquences des sons qu’elles restituent. Chacune de ces catégories est ainsi spécialisée pour la meilleure restitution possible d’un son donné :

les woofers , ou boomers , sont des haut-parleurs dédiés aux sons graves (de 20 à 500 Hz environ).

les médiums prennent le relais pour les sons dont les fréquences sont comprises entre 500 Hz et 5 kHz environ. Ces deux types d’enceinte sont toujours fournis avec les kits sons.

les tweeters sont spécialisés dans la reproduction des sons aigus, supérieurs à 2 kHz et pouvant aller jusqu’à 20 kHz (perçus uniquement par les oreilles les plus jeunes).

Ils ne sont fournis qu’avec les modèles 3 voies de haut-parleurs automobiles.

Comment bien choisir un haut-parleur pour son automobile ?

Les critères de sélection à retenir sont finalement assez nombreux, mais ils sont chacun important. Vous prendrez en considération :

les dimensions de votre véhicule

le type de musique que vous écoutez

la qualité de restitution du son prennent aussi toute leur importance.



Certaines caractéristiques techniques des kits et baffles, telles que leur puissance maximale ou leur rendement, sont essentielles. L’aspect des enceintes pour leur intégration harmonieuse dans votre intérieur de voiture n’est pas à négliger. Enfin, prenez en compte votre habileté de bricoleur pour décider de la complexité des systèmes à installer : coaxiaux ou éclatés. Tous les systèmes de son pour automobile sont équipés de deux ou trois voies. Woofer et médium sont toujours fournis. Un tweeter vient compléter les systèmes trois voies. Les modèles coaxiaux sont les plus simples à monter. Ils sont parfaitement adaptés aux véhicules de taille moyenne. Les kits à voies séparées sont à conseiller pour les véhicules de grande taille, afin de placer les haut-parleurs de voiture aux meilleurs endroits pour obtenir la meilleure expérience du son.

Les kits trois voies sont à conseiller afin d’obtenir une excellente restitution des sons aigus. Certains types de musique peuvent le nécessiter. Prenez garde également aux puissances maximales des baffles (de 150 à 200 W en général). Ces puissances doivent absolument être adaptées à la puissance maximale restituée par votre système Hi-Fi. Le rendement de ces accessoires est exprimé en dB. En la matière, le plus n’est pas forcément le mieux. Un rendement trop élevé peut nuire à la qualité sonore. Elle peut aussi nuire gravement et de manière définitive à l’audition des passagers.

Enfin, les haut-parleurs automobiles ont des diamètres allant de 10 à 16,5 cm, et parfois plus encore. Ces dimensions sont à bien choisir pour que ces équipements s’insèrent harmonieusement dans l’habitacle de votre véhicule.

Quelles sont les meilleures marques d’enceintes de voiture du marché ?

Les meilleures marques d’enceintes de voiture ne sont pas si nombreuses. Par ordre alphabétique : Alpine, Focal, JVC, Pioneer ou Sony. Les gammes de prix vont de 20 à 600 euros environ selon que l’on achète un haut-parleur seul (même de qualité) ou un kit complet de haute qualité. ABCmoteur a établi son comparatif d’enceintes de voiture pour vous aider à vous faire un avis.

Une fois votre choix fait sur le type de kit audio et sur ses caractéristiques techniques, vous trouverez sur Internet de nombreux sites de comparaison qui vous permettront de comparer entre eux les modèles correspondants à vos choix. Privilégiez les équipements adaptés à une conduite en toute sécurité, de type mains-libres par exemple, ou aisément pilotables à l’aide d’un smartphone attaché à un support, afin de pouvoir profiter pleinement de votre musique au cours de vos trajets, courts ou longs, en voiture.

A deux ou trois voies, coaxiaux ou éclatés, les kits audio pour automobile permettent une bonne restitution du son dans votre habitacle, avec une gamme de prix très larges, certains petits prix pouvant être parfaitement adaptés aux besoins de conducteurs même exigeants en matière de qualité du son.