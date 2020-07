Racing Point se défend face aux accusations

Encore attaquée par Renault, Racing Point a publié un communiqué pour se défendre. Dans ce dernier, Otmar Szafnauer (directeur de l’équipe, Ndlr) tente de clarifier la situation.

Racing Point est à nouveau visée par deux plaintes de Renault. Comme en Styrie il y a une semaine, le constructeur Français s’est empressé de porter réclamation quant à la légalité des monoplaces roses, au terme du Grand Prix de Hongrie. Une situation qui semble lasser Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point.

Ce dernier a en effet pris la parole dans un communiqué de l’équipe. Il a bien évidemment encore une fois défendu son équipe et tenté de prouver sa bonne foi. « Nous avons invité la FIA dans notre usine en mars après les tests hivernaux à Barcelone et après avoir entendu des rumeurs de plaintes potentielles, a-t-il ainsi déclaré. Il a poursuivi :

Otmar Szafnauer a avancé le renforcement des capacités internes de l’équipe comme point de départ de cette performance. « Lorsque je suis arrivé pour la première fois dans l’équipe, 280 personnes travaillaient pour nous, a-t-il rappelé. Maintenant, c’est 480 – nous n’avons donc renforcé que nos capacités internes. »

Le directeur de Racing Point se dit en tout cas « convaincu » que les commissaires jugeront la RP20 comme une voiture légale. « Il s’agit d’expliquer ce que nous avons déjà expliqué à la FIA aux commissaires pour sortir de ce processus. Nous devons rassembler les preuves pour montrer que notre voiture est totalement légale et c’est exactement ce sur quoi nous travaillons actuellement. Nous sommes convaincus que nous gagnerons contre cette plainte et nous croyons aux processus de la FIA. »

Rappelons que Lance Stroll et Sergio Perez ont respectivement terminé 4e et 7e du Grand Prix de Hongrie. La seule Renault dans les points a été celle de Daniel Ricciardo, classé 8e.

🇭🇺 That's a wrap from Hungary, we hope you enjoyed it as much as we did, and we'll see you in two week's time at Silverstone! 🇬🇧#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/trULEEaQHE

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 19, 2020