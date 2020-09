Rallycross, Cyril Raymond et Janis Baumanis arrivent en Projekt-E !

La prochaine manche du Championnat du Monde de Rallycross se déroulera en Lettonie la semaine prochaine (19-20 septembre). Ce sera également la deuxième manche du Projekt-E, le projet de Rallycross électrique par STARD. Cyril Raymond et Janis Baumanis viennent d’être confirmés pour y participer !

Cyril Raymond et Janis Baumanis se lancent dans le Rallycross électrique !

Laissé sans volant à l’issue de la saison 2019 du WorldRX, Cyril Raymond avait déjà laissé sous-entendre qu’il pourrait rebondir en Rallycross électrique et plus précisément en Projekt-E. Mais ça, c’était début mars avant le confinement. Depuis, le double champion du monde de Rallycross RX2 ne communiquait plus sur ces projets. Hier, le français a confirmé qu’il disputerait le Rallycross de Lettonie à Riga dans le cadre du Projekt-E. Il y pilotera la Citroën C3 e-RX. En espérant que cette fois-ci, la voiture prenne le départ à l’inverse de ce qui s’est passé à Holjes pour Mads Ostberg.

Sur la Ford Fiesta de STARD, on retrouvera Janis Baumanis. Le letton devait rouler avec l’Audi S1 EKS du Team JC RaceTeknik. Absent en Suède, il avait alors été remplacé par Mattias Ekström. En Finlande, aucune trace de Baumanis mais Ekström était toujours au volant de l’Audi S1 ! Visiblement, Baumanis a tiré un trait sur une campagne en WorldRX avec JC Raceteknik. Le voilà parti essayer l’électrique avec la Ford Fiesta de STARD. Un candidat sérieux à la victoire et un adversaire de taille pour Cyril Raymond. Cette annonce laisse la porte grande ouverte pour un retour d’Ekström à Riga. Un circuit où il n’a jamais gagné mais a été titré en 2016.

Rendez-vous les 19 et 20 septembre pour les manches 5 & 6 du WorldRX 2020 et pour la deuxième manche du Projekt-E. L’EuroRX Supercar sera également de retour pour sa deuxième et avant dernière manche.