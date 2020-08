Rallycross, Ekström de retour en Finlande !

Il a remplacé Janis Baumanis au dernier moment, mais le champion du monde 2016 a prouvé ce week-end qu’il est toujours l’un des meilleurs pilotes de Rallycross au monde ! Mattias Ekström sera de retour pour les deux prochaines manches du WorldRX.

Mattias Ekström sera présent à Kouvola (Finlande)

Deuxième de la première course le samedi et vainqueur de la seconde course le dimanche, Mattias Ekström a fait un retour fracassant en WorldRX ! Le champion du monde 2016 pointe à deux longueurs seulement de Johan Kristoffersson. Si « le plan » n’était pas de faire tout le championnat, voilà que l’ancien pilote de DTM n’a pas su résister longtemps avant de signer pour une seconde course avec l’Audi S1 de JC Raceteknik et l’équipe RYB. Il disputera donc les manches 3 et 4 du championnat du monde de Rallycross 2020.

Rendez-vous ce week-end à Kouvola pour une nouvelle double manche qui s’annonce palpitante. Il faut dire que ce circuit n’est plus présent en WorldRX depuis 2015 et qu’en 2014 ni Ekström ni Kristoffersson n’étaient au départ ! De plus, la pluie devrait s’inviter à la fête le dimanche. On a hâte !