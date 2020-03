Rallycross France : la manche d’ouverture reportée pour cause de Coronavirus !

A un peu plus d’un mois du Rallycross de Lessay, manche d’ouverture de la saison 2020 du Championnat de France, les organisateurs ont dû prendre la douloureuse décision de reporter à une date ultérieure l’évènement. Et ce, à cause de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 qui touche de nombreux pays actuellement.

Coronavirus Covid-19 : le Rallycross de Lessay reporté !

Ce week-end, certaines rumeurs commençaient à fleurir sur un possible report voire même une annulation du Rallycross de Lessay à cause de Coronavirus. La rédaction du Mag Sport Auto a préféré éviter de propager les rumeurs et de participer à la psychose ambiante tout en restant optimiste quant à la tenue de la manche d’ouverture du Rallycross France.

Malheureusement, le couperet est tombé dans la journée : le Rallycross de Lessay est reporté à une date ultérieure. Voici le communiqué officiel :

« Nous sommes malheureusement dans l’obligation de reporter le Rallycross de Lessay à une date ultérieure. Nous remercions nos partenaires, bénévoles, officiels et organisateurs pour les engagements et le travail qui ont déjà été réalisés dans l’objectif d’assurer une belle épreuve 2020. Ce n’est que partie remise, la date de l’édition 2020 vous sera communiquée prochainement. Nous pensons aussi aux pilotes engagés qui, depuis des mois et des semaines, se préparent pour participer à cette ouverture du championnat. Et bien sûr aux spectateurs qui avaient prévu de venir participer à cette belle fête dans la Manche. A bientôt

L’association Rallycross Lessay. »

Dans l’état actuel des choses, la saison 2020 du Championnat de France de Rallycross débutera fin mai sur le circuit des ducs d’Essay. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. A noter que le Rallye du Touquet, manche d’ouverture du championnat de France des Rallyes Asphalte, aura bel et bien lieu ce week-end dans le Nord.