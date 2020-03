Rallycross : GCK se démultiplie et sera sur tous les fronts !

L’an passé, l’équipe de Guerlain Chicherit était divisée en trois branches : GCK (WorldRX), GCK Academy (WordRX avec des Clio) et G-Fors (EuroRX et France). Cette année, les projets se multiplient et les surprises aussi ! Les détails, dans cet article.



Rallycross : Guerlain Chicherit surprend pour sa saison 2020 en WorldRX !

Surprise ! Guerlain Chicherit ne pilotera pas une Mégane RS RX cette saison. Le pilote français a préféré lancer une nouvelle équipe pour mettre en avant la toute nouvelle version de la Renault Clio RS RX développée par G-Fors. Baptisée « GCK Unkorrupted », cette équipe sera composée par Guerlain Chicherit et le prometteur Rokas Baciuska. Et le français annonce la couleur :

« Nous sommes ici pour causer des ennuis. Je suis ravi d’apporter Unkorrupted dans le World RX, et ensemble nous repousserons les limites et n’aurons pas peur d’en froisser quelques-uns. J’ai passé toute ma carrière à relever de nouveaux défis et à changer les règles, et cette fois-ci n’y déroge pas. »

Welcoming a new team to the paddock, UNKORRUPTED by @GCKRX ! @GChicherit and @RBaciuskaRX will drive newly developed Clio RS RX! Who’s excited to see them #SENDIT this season? Read more here >> https://t.co/OMmV2fcFJ4 pic.twitter.com/5S5L6d0bax — FIA World Rallycross Championship (@FIAWorldRX) March 6, 2020

La Megane n’est pas abandonnée pour autant. En effet, elle sera de retour en WorldRX entre les mains d’Anton Marklund. Mais, pour l’occasion, une nouvelle entité est créée : GCK Bilstein. Le sponsor du champion EuroRX 2018 est mis en avant pour cette nouvelle équipe qui compte, pour le moment, un seul pilote.

Absents la saison dernière, les français de chez G-Fors seront de retour en EuroRX ! Pour l’occasion, un duo inédit sera aligné : Philippe Maloigne et Kévin Abbring ! L’outsider numéro en Rallycross France passe donc à l’échelon supérieur et sera accompagné par le néerlandais volant Abbring, déjà surprenant en ERC ou en Rallycross avec ES Motorsport la saison dernière.

En France, la G-Fors Academy tentera de décrocher le titre dans la toute nouvelle catégorie de notre championnat national : la Clio Cup ! Edgar Maloigne et David Bouet y piloteront les Clio 5 et seront entourés par FORS Performance et Onirik Driving. Le but est clairement de jouer le podium sur chaque manche !

Pour le moment, on ne sait pas si GCK/G-Fors sera de retour en catégorie Supercars en Championnat de France. De plus, la GCK Academy ne semble pas être reconduite cette année. Cyril Raymond a déjà annoncé qu’il ne roulerait pas cette année avec GCK et Guillaume De Ridder reste étrangement discret sur sa saison 2020. Affaire à suivre, Guerlain Chicherit et ses nombreuses équipes pourraient encore nous surprendre !