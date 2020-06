Rallycross : la Finlande intègre un calendrier 2020 à 11 manches !

La mini-saison du championnat du monde de Rallycross 2020 va voir double ! En effet, la FIA et le promoteur du championnat viennent d’annoncer quelques changements pour le calendrier 2020. D’une part, le Rallycross de Finlande va faire son grand retour (à la place de Lohéac). D’autre part, les 3 premières épreuves seront disputées deux fois à l’instar de ce qui a été fait en Americas Rallycross.

La Finlande de retour en Championnat du Monde de Rallycross !

Pour la toute première saison du WorldRX, en 2014, la Finlande et son circuit de Kouvola étaient présents au calendrier. Depuis, Kouvola était absent du calendrier. La crise sanitaire a poussé le retour de la manche finlandaise en championnat du monde de Rallycross. Elle comblera le « trou » laissé par Lohéac et se déroulera le dernier week-end d’août (29/30).

Cette annonce officielle est accompagnée d’un changement de calendrier. Ainsi, le WorldRX 2020 va passer de 8 à 11 manches ! En effet, les trois premiers week-ends seront des « doubles week-ends ». Une course le samedi et une course le dimanche. La piste explorée par la F1 pour gonfler le calendrier a finalement été utilisée en Rallycross. Ainsi, Holjes (Suède), Kouvola (Finlande) et Riga (Lettonie) accueilleront deux épreuves en une. Vous trouverez ci-dessous le nouveau calendrier 2020.

1 : WorldRX of Sweden I (Holjes) : 22 août

2 : WorldRX of Sweden II (Holjes) : 23 août

3 : WorldRX of Finland I (Kouvola) : 29 août

4 : WorldRX of Finland II (Kouvola) : 30 août

5 : WorldRX of Latvia I (Riga) : 19 septembre

6 : WorldRX of Latvia II (Riga) : 20 septembre

7 : WorldRX of Belgium (Spa-Francorchamps) : 3/4 octobre

8 : WorldRX of Portugal (Montalegre) : 10/11 octobre

9 : WorldRX of Spain (Barcelone) : 17/18 octobre

10 : WorldRX of EAU (Abu Dhabi) : 30/31 octobre

11 : WorldRX of Germany (Nüburgring) : 12/13 décembre

La FIA et IMG en profite pour annoncer que l’option « huit-clos » pourra être utilisée par les organisateurs afin de garantir la tenue des épreuves cette année. Ainsi, Kouvola se déroulera sans spectateurs ! De son côté, la Suède n’a encore rien officialisé mais les derniers bruits de couloir annoncent un week-end de courses sans public également !