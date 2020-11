Rallycross : le WorldRX de Spa est annulé !

Une semaine après l’annulation du Rallye d’Ypres (WRC) c’est sans surprise que l’on apprend aujourd’hui que le prochain Rallycross de Spa-Belgique est également annulé. Le calendrier du championnat du monde de Rallycross 2020 est donc réduit à 9 manches (dont 5 différentes).

Le Rallycross de Spa-Belgique annulé, Kristoffersson presque titré !

La Belgique devait organiser une double course WRC/WorldRX historique sur son circuit de Spa-Francorchamps. Mais, face à la seconde vague de la pandémie de COVID-19 qui frappe l’Europe actuellement, le Rallye d’Ypres et le Rallycross de Spa ont été annulés à une semaine d’intervalle. Officiellement, la manche belge est juste « reportée » à mai 2021. Une façon détournée pour dire que l’édition 2020 est annulée.

Les organisateurs indiquent : « Cette décision est liée à une situation exceptionnelle et même si cela attriste toutes les équipes qui ont travaillé si fort pour tenir cette deuxième édition, que nous avions annoncée se tenir à huis clos suite à la dégradation de la situation sanitaire, notre priorité est et restera la santé et la sécurité de tous. »

Avec une seule manche à jouer, sur le Nürburgring mi-décembre, le championnat du monde de Rallycross (WorldRX) 2020 est joué. D’autant plus qu’avec l’ajout de l’EuroRX Supercars et du Projekt-E, une double manche est quasiment impossible à organiser sur le circuit allemand. Sauf forfait, Johan Kristoffersson devrait donc décrocher un troisième titre de champion du monde de Rallycross ! On espère surtout que le Rallycross d’Allemagne pourra avoir lieu…